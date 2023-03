Juanito aún espera recuperar la mejor versión del Córdoba CF

Optimismo dentro de la preocupación. Ese es el sentimiento que se palpa dentro del Córdoba CF a tenor de las declaraciones públicas de los rectores del proyecto blanquiverde. El líder en la parcela deportiva, Juan Gutiérrez Juanito, volvió a reiterar su confianza en Germán Crespo y en que el técnico sea capaz de recuperar la mejor versión de su equipo, esa con la que fue arrollador al principio de la temporada.

En declaraciones a Canal Sur Radio, el director deportivo del Córdoba no escondió que el equipo sigue dejando muchas dudas. "Hemos perdido la identidad. Al equipo le falta frescura", reconoció el gaditano que, eso sí, cree que hay que insistir en las ideas del técnico: "Yo escucho que el equipo lo que tiene que hacer es cambiar cosas, pero yo mantengo lo contrario: el equipo tiene que volver a hacer las cosas que hacía bien. Está teniendo la idea, pero no la está ejecutando como debe. En ese sentido, lo que tenemos es que buscar de nuevo la chispa".

Los responsables del proyecto deportivo no son ajenos a las dudas que el equipo transmite por su rendimiento, pero siguen confiando en que el cuerpo técnico actual conseguirá dar la vuelta a la situación. "Al final, tienes que escuchar a todo el mundo, pero nosotros tenemos nuestra idea. Evidentemente no somos ciegos ante lo que pasa y estamos viendo que el equipo no rinde como debiera. Estamos teniendo la suficiente paciencia para confiar en un técnico que consiguió que el equipo jugara bien y que puede volver a conseguirlo. La verdad es que estamos expectantes para que eso se vuelva a producir con regularidad", apuntó el director deportivo.

En ese sentido, Juanito se se mostró esperanzado de ver pronto de vuelta al mejor Córdoba: "El otro día en casa sí que tuvimos 30 minutos bastante buenos contra la Cultural, pero sin embargo en Talavera volvimos a ser un equipo bastante previsible. Hay que intentar volver a esos comienzos y confiamos en Germán Crespo para que vuelva a conseguirlo".