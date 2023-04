Juan Señor: "Levantarse después de caer, una y otra vez, tiene mucho mérito"

Juan Señor, técnico del Pontevedra, se mostró contento y satisfecho por la victoria de su equipo ante el Córdoba CF. El preparador del conjunto gallego redobló la confianza en los suyos y dejó muy claro que cree en sus futbolistas para pelear hasta el final por la permanencia en Primera Federación.

"No me he parado a analizarlo si es el mejor partido, pero para nosotros era el único, solo pensábamos en este, y afortunadamente hemos sacados los tres puntos", apuntó el técnico del conjunto gallego en su primera valoración del encuentro.

"Tenemos claro que cuando el equipo juega con intensidad y compromiso se lo pone difícil a cualquier rival. Nuestro objetivo era buscar el gol, nunca renunciar a él, teniendo en cuenta el pedazo de rival que teníamos, aunque tuvieran una dinámica negativa. También nosotros veníamos un poco así. Creo que es un merecido triunfo, no solo para los aficionados, también para los jugadores. Levantarse después de caer, una y otra vez, tiene mucho mérito", destacó Señor sobre el desempeño de los suyos.

El veterano técnico prosiguió en sus alabanzas al equipo para destacar la media hora inicial: "En los primeros 30 minutos se ha podido ver el potencial que tiene este equipo cuando su compromiso en el esfuerzo y el sacrificio por el compañero es total".

Tras la victoria, cuestionado por las posibilidades de su equipo de lograr la permanencia, Juan Señor se mostró muy claro y confiado. "Ellos creen y yo creo en ellos. Ahora mismo solo pensamos en el próximo partido. Ese es uno de los mensajes a mis jugadores, aunque sea repetitivo. Dependemos de nosotros. Los demás, que vayan solucionando sus temas, pero dependemos de nosotros mismos, ese es el camino", apuntó el técnico del conjunto gallego.