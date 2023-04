José Antonio Caro: "Por plantilla y club, el Córdoba CF lo tiene todo a favor para meterse en 'play off'"

Ocho jornadas restan para que la Primera Federación concluya y el Córdoba CF necesita reencontrarse con la victoria cuanto antes para volver a meterse de lleno en la lucha por el ascenso. El objetivo más cercano es el Linares, rival al que se enfrenta este sábado (Linarejos, 19:00) en el que será uno de los encuentros más importantes de la temporada. En eso está de acuerdo el actual jugador azulillo y excordobesista José Antonio Caro, que define este encuentro como "un partido que va a marcar por lo que van a acabar luchando" ambos equipos.

Si alguien conoce bien tanto al Córdoba como al Linares, ese es Caro. El central llegó el pasado mercado veraniego como uno de los grandes fichajes del cuadro azulillo y está completando un gran curso con 25 titularidades hasta la fecha. El de Estepa recuerda con ilusión las dos campañas que vistió la camiseta blanquiverde en Segunda División, entre 2016 y 2018: "Pasé dos años muy buenos allí, aunque en lo deportivo no fueron lo mejor, pues conseguimos la salvación faltando pocas jornadas habiendo otros objetivos mayores", confiesa el sevillano a El Día, quedándose con que "los dos finales de temporada fueron felices".

Defendiendo ahora la elástica azulilla, el central espera con ganas la visita de un conjunto blanquiverde al que le desea "lo mejor", pero "después del partido" ante el Linares de este sábado. "El Córdoba CF no está atravesando su mejor momento, pero somos conocedores de su nivel y de que tiene unos jugadores que, si tienen su día, te pueden sentenciar el partido", asegura el de Estepa.

Caro admite que, pese a la mala dinámica de los de Germán Crespo, "por plantilla y club, lo tienen todo a favor para meterse en play off". De hecho, aunque la victoria pondría al Linares por delante de su oponente en la clasificación, como recuerda el defensa, el CCF tiene pendiente el partido aplazado ante el Racing Ferrol en El Arcángel -está fijado el miércoles 3 de mayo- que lo volvería a meter de lleno en la pelea.

Pero el sevillano está muy confiado en que los tres puntos se los va a llevar un Linares que ha pasado de "tres derrotas seguidas, a dos triunfos consecutivos con los que hemos vuelto a transmitir seguridad defensiva con dos porterías a cero". "Ahora el equipo está sin lesiones y las ocho jornadas que quedan las miramos con ilusión; la salvación está casi asegurada, que es nuestro objetivo, y queremos asegurar una plaza para la Copa del Rey", añade un Caro que no se atreve a poner el play off como reto azulillo, aunque tienen "una plantilla bastante buena para ello".

Y eso que, cuando se vieron las caras el Córdoba CF y el Linares en la jornada 12 en El Arcángel, llegaban los blanquiverdes como líderes y los azulillos eran terceros. El triunfo se lo llevó el cuadro de Germán Crespo por 2-1, en un choque que José Antonio Caro se perdió por "una pequeña lesión". Ahora, si no hay percances, sí que tendrá el sevillano "la oportunidad de jugar", aunque se trate de un derbi andaluz que con el transcurso de los meses ha pasado de disputarse en la cima del Grupo I, a ser una final por mantener las opciones de ascender.

"Estos cambios de dinámicas se dan por diferentes circunstancias que, si no las cortas de forma rápida, se pueden alargar. Nosotros, como el Córdoba ahora, también lo vivimos. De hecho, en aquel derbi en la ida, al descanso íbamos 0-1 y nos colocábamos líderes. Sin embargo, ahora y a falta de ocho jornadas para el final, estamos fuera del play off. Hasta estas dos últimas victorias no hemos dejado de mirar abajo porque es una categoría muy comprimida y cualquiera te puede ganar", explica Caro sobre la decadencia de ambos equipos.

Tras su paso por el Albacete en Segunda División, donde jugó dos temporadas, su posterior marcha a la liga croata en una experiencia que no le fue "del todo bien" y su breve paso por el UCAM Murcia la temporada pasada, José Antonio Caro, a sus 30 años, está "disfrutando" y cogiendo "mucha confianza" en Linares. El excordobesista afronta el duelo ante el Córdoba de esta sábado "con muchas ganas", pues "son dos clubes hermanos que viven el fútbol de una manera espectacular".

Con una ciudad linarense que está "ilusionada tras las dos victorias seguidas" y un Linarejos que se va a llenar en el que será "un partido muy bonito dentro y fuera del campo", Caro espera que este sábado sumen "tres puntos más" y, "a raíz de ahí, le vaya mejor al Córdoba CF", que afronta este duelo con la obligación de ganar para mantenerse en la lucha por el play off... y con Germán Crespo al mando.