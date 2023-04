El Córdoba CF, ante su primera final por mantener las opciones de 'play off'

La situación del Córdoba CF en el Grupo I de la Primera Federación es cada vez es más complicada. Lejos queda aquel equipo que arrasaba a sus rivales durante la primera vuelta liguera y que era el principal candidato para hacerse con el liderato y ascender de manera directa a Segunda División. Ahora, con la competición llegando a su fin, pues solo le restan ocho jornadas para terminar, el cuadro cordobesista cada vez está más lejos de ese ascenso señalado desde el verano como objetivo para este curso.

Los blanquiverdes son sextos con 47 puntos, a cinco de la zona de play off de ascenso, el mal menor para un equipo que durante tres cuartos de la primera vuelta fue líder destacado. Esa quinta posición a la que aspira como mínimo la marca con 52 puntos el Celta B, rival que además tiene el goal average ganado con un Córdoba CF que, eso sí, todavía tiene pendiente recuperar el partido aplazado que se debe disputar en El Arcángel ante el Racing Ferrol -ha quedado fijado para el miércoles 3 de mayo- para ponerse al día.

Sin embargo, la situación no mejora ni teniendo una jornada menos que el resto de sus competidores. Este sábado 8 de abril, el Córdoba CF encara uno de los partidos más importantes del curso, pues visita a un Linares (Linarejos, 19:00) que tampoco quiere renunciar a estar en la pelea por el ascenso. De hecho, ahora mismo, el cuadro azulillo es su máximo rival, ya que está solo una posición por detrás: es séptimo con 45 puntos. Eso significa que está a solo dos de alcanzar a los de Germán Crespo, por lo que la victoria de los locales metería en serios problemas a un CCF que empeoraría aún más su ya delicada situación.

De perder en Linarejos, el Córdoba bajaría una posición más en la tabla, lo que complicaría aún más sus opciones de ascender de categoría, pues ya habría que remontar dos posiciones en vez de una en plena recta final de liga. De ahí que este derbi andaluz se afronte como una auténtica final, sobre todo para los blanquiverdes, que están pasando por su peor momento del curso, hasta el punto de que Germán Crespo ha estado más fuera que dentro desde la derrota en Pontevedra, si bien este martes ha sido ratificado con el deseo común de pueda cambiar, por fin, el rumbo del equipo.

El caso es que el Córdoba CF solo ha ganado en una de las 11 jornadas disputadas en lo que va de segunda vuelta. De diez partidos, los blanquiverdes han salido vencedores en uno -ante la Cultural Leonesa en El Arcángel (2-0)-, han empatado cinco y han perdido otros cuatro. Además, llevan cuatro partidos seguidos sin sumar de tres, con tres empates y la derrota de la semana pasada ante el Pontevedra (2-0), todo ante rivales que luchan por no descender de categoría.

Esta dinámica tan negativa que los tiene inmersos en una crisis desde enero, para colmo, es contraria a la de un Linares que, de ganar al CCF, se reforzaría con creces. Los de Alberto González llegan de vencer al Algeciras (2-0) y a la Cultural Leonesa (0-2). Un nuevo triunfo, por tanto, los catapultaría para meterse de lleno en la lucha por el play off, mientras que hundiría todavía más al conjunto blanquiverde.

La pésima racha cordobesista es evidente viendo cómo se presenta el choque del sábado: de lo que debería ser un bonito derbi con mucho en juego entre dos aspirantes a subir de categoría, el choque ha pasado a ser una auténtica final, y no precisamente entre candidatos al ascenso, sino entre dos conjuntos que necesitan sobre todas las cosas mantenerse con opciones de entrar en el play off para no dar por acabado el curso antes de tiempo y pasar a deambular en tierra de nadie.

Los de Germán Crespo han pasado en apenas unas semanas de luchar con el Celta B por hacerse un hueco entre los cinco primeros, a estar obligado a ganar para no descolgarse del todo y estar incluso lejos de pelear por el mínimo objetivo, el de las eliminatorias de ascenso. Con la dura realidad afectando a los blanquiverdes sobre el terreno de juego y con un Linares que tiene la oportunidad de noquearlos, fallar podría agotar las balas de un herido Córdoba CF que lleva meses con el rumbo perdido.