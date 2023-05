La despedida de Javier González Calvo del Córdoba CF: "Salgo de un club que me lo ha dado todo"

Javier González Calvo ha ofrecido este lunes la rueda de prensa más dura desde que hace más de tres años y medio asumió el cargo de consejero delegado del Córdoba CF. El empresario extremeño afincado en Madrid se ha despedido públicamente después de que Infinity haya tomado la decisión de concretar su salida como máximo responsable de su proyecto en El Arcángel.

Visiblemente emocionado y rodeado de todos los trabajadores del club, así como de los futbolistas y demás personal deportivo de la entidad, González Calvo mostró su gratitud por estos años tan intensos a los mandos del Córdoba CF y aseguró que seguirá muy de cerca todo lo que pase en la institución a partir de ahora, así como al equipo.

"Durante estas semanas habrá que ver en qué situación quedo dentro del consejo y cuáles podrían ser mis funciones, pero inicialmente salgo del club, un club que me lo ha dado todo y en el que me he sentido como en mi casa. Me siento un cordobesista más, de los que además pueden disfrutar y estar orgullosos de su número de carné, porque lo seguiré teniendo", apuntó en el inicio de su despedida.

"La ciudad me acogió como un hijo adoptivo y me he sentido arropado en todo momento. Eso es así también por todos los que estáis aquí, desde todos los trabajadores, hasta los jugadores y técnicos que han pasado por este club, la prensa, las instituciones de Córdoba y las empresas que nos han seguido en este tiempo. No me quiero dejar atrás la gente con la que empecé esto, aunque algunos no estén aquí. Gracias a Infinity por la oportunidad que me dio de hacer una operación tan bonita para entrar en este club. Siempre me sentiré orgulloso por ello y tengo que dar las gracias a la gente que trabajó en ella en Crowe", apuntó González Calvo.

El ya exconsejero delegado de la entidad remarcó el trabajo hecho por su equipo: "Hoy en día esto es un club estable, con todos sabiendo cuáles son sus funciones y su trabajo. El primer equipo está terminando mal esta temporada, pero tenemos un gran club. Pido que a la persona que el club comunique que cogerá el cargo se le ayude, porque tenemos que hacer este club lo más grande posible. Tenemos capacidad para ello, para hacer que los cordobesistas disfruten de la Primera División. Yo no he podido conseguirlo, pero siempre estaré orgulloso de haber estado aquí. No dejaré de ver al equipo, estaré con él y seguiré viéndolo siempre que me sea posible".

Además, sobre su relevo en el cargo, reconoció que la propiedad ya tiene hecha su elección: "Es una decisión que estaba tomada hace unos días. He podido compartirla con poca gente, pero más o menos lo tenía aceptado. Han sido algo más de tres años pero a mí me han parecido muchos más, por lo bien que me he sentido aquí y por todo lo que rodea al club. Muchas gracias a todos. No os voy a abandonar, voy a seguir aquí y me seguiréis teniendo cada vez que queráis".