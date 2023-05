Javier González Calvo explica los motivos de su marcha del Córdoba CF

El Córdoba CF vuelve a dar un volantazo importante en su proyecto. Javier González Calvo abandona la entidad blanquiverde después de poco menos de cuatro años al mando de la ejecutiva del club y ejerciendo como máximo responsable de la institución.

El ya exconsejero delegado de la entidad ha ofrecido una larga rueda de prensa para explicar los motivos de su marcha, reconociendo que se debe a una decisión de Infinity, y tratando de explicar el porqué se ha dado esta situación.

Estas han sido sus respuestas en una comparecencia en la que no quedó ningún tema en el tintero:

El motivo de su salida

Es algo de la propiedad, ellos entienden que necesitan otra línea de negocio. Este club es deficitario en esta categoría porque es muy grande y tiene mucho personal y unas estructuras complicadas. Entienden que necesitan otra persona que pueda reducir ese déficit. Vendrá solo y trabajará para el club viendo las necesidades que tiene. El club lo anunciará en las próximas horas, aunque yo ya he estado reunido con él. Soy un profesional de esto y acato la decisión porque tampoco la puse en duda cuando me eligieron a mí para liderar este proyecto. Me hubiera encantado seguir, veré si sigo en el consejo de administración, pero habiendo sido el responsable del club no es fácil ahora simplemente está en el consejo. Veremos en qué forma puedo ayudar.

¿Sale alguien más?

Me voy yo solo, con el equipo que yo tenía en Crowe. El club prescinde de los trabajos que teníamos en la firma. El resto, ya tomará la decisión la persona que entre.

¿Por qué ha pasado esto?

La decisión del propietario creo que no va vinculada a lo deportivo, que venía de un proceso anterior. En los últimos cinco meses hemos ganado dos partidos y creo que es porque hablamos de deporte y personas. Cuando las personas pierden la confianza y no se encuentra, con la presión social, no es fácil llevarlo. Dentro de los vestuarios pasan cosas, como en todos, pero eso no quiere decir que se caiga un equipo como se ha caído. Pero nadie quiere perder un partido. No ha pasado nada en la casa. Hemos hablado mil veces, incluso hemos cambiado de entrenador cuando ya dijimos que no era ese el motivo. Hemos valorado si tanto cambio ha influenciado, pero cambiamos a jugadores que no estaban jugando y que no querían seguir. Se ha hablado también de si la renovación de Germán afectó a algunos jugadores que no eran de su confianza, pero me parece que eso no es de buen profesional. Parece que hubo algunos problemas de gente que no llevó a aceptar esa decisión y eso generó una falta de confianza para poder seguir adelante y a medida que pasaban las semanas sentíamos que era difícil recuperarlo. El golpe final nos lo pegó el Ferrol con el gol en el último minuto. Yo he buscado con todo el equipo los porqués, pero esto es deporte y somos personas. Yo podría poner hoy a caldo a todo el mundo, pero es que no ha sido así.

Hemos tenido todos los medios posibles, pero no ha sido posible. Que la plantilla haya ido primera tantas jornadas no es por suerte, es porque era un buen equipo, que de buenas a primeras -por circunstancias- se ha caído. Así es el fútbol y, a veces, no tiene explicación. No quiero buscar más explicaciones porque no las hay.

¿Cómo quedan los proyectos abiertos?

Los proyectos en los que se han trabajado estos años están bastante avanzados. Hemos trabajado para recuperar la confianza de las instituciones para que te puedan ceder un estadio como este. Cómo seguirá ese tema lo decidirá Infinity. Si yo puedo ayudar en algo, estaré encantado de ayudar, pero donde manda patrón, no manda marinero.

Un mensaje a la afición

Qué voy a decir yo de la afición de Córdoba, que me ha acogido con los brazos abiertos. He disfrutado de lo bueno y también de lo malo. No veo a la afición del Córdoba en lo que ha pasado este fin de semana. Todo el mundo tiene derecho a criticarnos, pero siempre hay un límite que no se debería cruzar.

Su aventura más difícil

Es complicado, porque mezclas un sentimiento con el trabajo que requiere una empresa. Pero yo me he sentido encantado y creo que hemos hecho un buen trabajo. Yo llegué aquí, me levantaba a la seis de la mañana y me acostaba a las 12 de la noche y solo veía marrones, que intentábamos capear. Poco a poco todo se fue organizando y esas horas que echaba todos los días se han convertido en cuatro o cinco, porque cada uno sabe lo que tiene que hacer y cómo manejarlo. Es cierto que en una habitación de la casa se nos han fundido las luces y creo que eso ha motivado que esté aquí sentado dando explicaciones. Pero esto fue difícil al principio, después se convirtió en algo bonito, por poder ir representando a este escudo.

Incertidumbre con el futuro

Espero que no la haya. Apuestan por un profesional importante. Esta categoría es deficitaria pero si quieres tirar hacia adelante no puedes recortar, aunque en estos momentos es difícil ingresar más por la categoría en la que estás. Yo presumo de lo que hemos conseguido en ingresos publicitarios y es más difícil ingresar más, pero confío en que se pueda hacer y no haya una reducción, porque este club se merece que Infinity siga apostando como han hecho hasta ahora, que ya han puesto mucho dinero. Son casi 20 millones de euros en estos años, porque el club los exige.

La situación en el consejo

La dirección deportiva sigue, aunque tendrá que hablar con la persona que entre y él tomará la decisión. Juanito y Raúl tienen contrato en vigor y están trabajando, pero ellos lo decidirán. La situación de Jesús Coca, Miguel y Antonio dependerá de en qué situación quede yo en el consejo. Si yo salgo, seguramente ellos no sigan. Pero si yo me quedo en el consejo, sabiendo cuáles son nuestras funciones, podemos seguir aportando.

Qué pasa en Córdoba

En 50 años hemos estado una vez en Primera División y ha pasado un montón de gente por aquí y seguimos igual. Creo que todo depende de la paciencia que se tenga en los proyectos, pero en el fútbol no tenemos memoria ni sabemos quiénes somos. Somos los que han jugado una vez en Primera en 50 años y tenemos que tener paciencia para crecer. No puedes estar todo el día cambiando de entrenador, de jugadores o de gestores. La gente necesita tranquilidad, cuando vienen futbolistas o técnicos es porque lo han hecho bien en otros sitios, pero hay que dejarles hacer las cosas bien. Y no siempre vas a tener el resultado al momento. Por eso hay que tener paciencia, pero este club merece mucho más de lo que ha hecho en estos 50 años. Seguramente la culpa la tengamos nosotros, pero esa reflexión le toca a otros.

Esta ciudad merece más, porque da gusto venir. Aquí cualquier jugador está deseando venir, pero a veces también están deseando de marcharse, y eso también hay que pensarlo.