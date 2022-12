Javier González Calvo: "Mi mayor satisfacción es haber recuperado el Córdoba CF para su gente"

El 2022 es el cuarto año que Javier González Calvo despide como responsable máximo del Córdoba CF. Desde que a finales de 2019 Infinity se hiciera con el club, el abogado natural de Almendralejo y afincado hace años en Madrid dirige en el día a día a una entidad que anhela asentar su crecimiento llegando de nuevo al fútbol profesional, pero ahora con unas bases sólidas para mantener la ilusión de alcanzar la élite y que ese sueño no sea efímero. Por lo pronto, el conjunto blanquiverde cerrará un 2022 "inmejorable", en palabras de un consejero delegado que espera un 2023 en la misma línea deportiva, pero además con progresos en la titularidad de El Arcángel y el crecimiento de la Ciudad Deportiva, dos infraestructuras clave en el futuro del club.

-Ahora que se acaba el 2022, ¿qué balance hace de estos 12 meses para el Córdoba CF?

-El balance es inmejorable. No nos podemos quedar con el último partido porque eso fue anecdótico. Venimos de pelear en el barro el curso pasado, conseguimos salir rápido, batiendo récords. Y este año, siendo unos recién ascendidos, hemos liderado la competición salvo en tres partidos. Y seguimos líderes. Lo único es que hemos perdido esa ventaja que teníamos por dos partidos como el de Alcorcón, que puedes perderlo, y otro que no esperábamos contra el Mérida, pero los accidentes pasan. El año es de sobresaliente, saliendo de un momento complicado. El equipo ha salido rápido de una liga que se le complica a muchos, que le pregunten a otros equipos que están ahí todavía. Y además hemos salido metiendo el veneno en el cuerpo a la gente otra vez. Incluso hemos visto el campo lleno. No se puede estar más contento. Y seguramente el 2023 tenga la misma pinta. Vamos a cruzar los dedos. Yo siempre digo que el fútbol es el negocio más complicado en el que he trabajado, porque muchas veces los éxitos no dependen de ti.

-Ha sido el año más dulce desde que Infinity aterrizó en el club.

-De los tres años que llevamos aquí, quizás es el mejor, sí. Es cierto que se debe al trabajo que se hizo con anterioridad, que se ha ido consolidando. Queda mucho por hacer, pero el día a día del club está armado, cada empleado sabe lo que tiene que hacer y se siente importante dentro de la empresa. Todos vamos a una, da igual que sea la señora de la limpieza o el último directivo. Todos sabemos el lugar en el que trabajamos y lo que representa este club. Tenemos la meta de ponerlo lo más alto posible.

-¿Y dónde es lo más alto posible?

-Paso a paso, donde podamos llegar. Vamos a ver si pronto lo colocamos en el fútbol profesional, en Segunda División. Y una vez ahí, consolidarlo para buscar dar el paso de ir más arriba.

-El equipo ha respondido tan bien en Primera Federación que se ha quitado pronto el cartel de recién ascendido.

-Parece que no tenemos ese cartel de recién ascendido, pero hay que tener memoria y saber que lo somos. Un equipo que viene de categoría inferior viene liderando la categoría en todos estos partidos, salvo en tres que ha estado el Racing Ferrol. No hay que olvidarlo y tener los pies en el suelo. Vamos a competir hasta donde nos dé, que creo que nos queda mucho por dar. Algunos de los jugadores que tenemos nos tienen que dar mucho más. Si estamos líderes y podemos esperar más de algunos futbolistas, es algo bueno en lo que pensar a futuro.

"Algunos de los jugadores que tenemos nos tienen que dar mucho más"

-Vistos ya a todos los rivales, ¿cree que hay algún equipo mejor que el Córdoba CF?

-Puede haber equipos iguales, pero no creo que haya uno mejor. Yo siempre creo que el Deportivo, por lejos que haya estado, va a competir. Seguramente se refuerce bien en el mercado invernal y sigo pensando que es el rival a batir.

-La lástima, esas dos derrotas que emborronaron lo que era un final de año espectacular.

-Cuanto más ganas, estás más cerca de la derrota. Pero el fútbol es esto, hemos perdido dos partidos en los que creo que podíamos haber ganado perfectamente. Ante el Mérida perdimos por dos errores puntuales que normalmente a nuestro equipo no le pasan. Pero es que en Alcorcón creo que el resultado es bastante diferente a lo que se vio en el campo. Si equipos como el Deportivo, el Alcorcón o el Castilla pierden, también podemos perder nosotros. Nos queda el mal sabor de boca del último partido en casa, donde somos fuertes, pero aún así cerramos el año con una sonrisa y la alegría de ver que el equipo compite en cualquier sitio y que empieza a ser referente en la competición.

-¿Esa última derrota ante el Mérida ha cambiado los planteamientos del club de cara al mercado invernal?

-Nosotros no analizamos las cosas por una simple derrota. A los hechos me remito, porque a la semana siguiente de perder ante el Sanse se renovó al entrenador y la dirección deportiva. Sabemos que hay jugadores que no estaban jugando, que esperábamos que tuvieran algo más de peso. Si podemos meter algún retoque para darle más fuerza al equipo, pues mejor. Pero estamos satisfechos con los jugadores que tenemos y en principio no tenemos pensado sacar a ninguno. Todos tienen contrato. El filial tiene dos plazas libres y eso hace que podamos jugar con fichas sub 23. Si hay en el mercado sub 23 importantes que puedan mejorarnos, vamos a utilizarlas para traerlos.

-¿La idea, entonces, es no dar bajas?

-En principio no tenemos pensado sacar a nadie porque estamos satisfechos con los jugadores que tenemos, sin perjuicio de que creo que algunos todavía pueden dar más. Hay jugadores que empezaron muy bien, que apoyan mucho al equipo pero que durante la temporada han ido desapareciendo un poco. Pero para eso han tenido estas vacaciones, para coger fuerzas. Son casi 15 días de preparación hasta que vuelva la competición, no jugamos hasta el 8 de enero. Hay días para hacer una mini pretemporada. Pero al margen de eso, el club va a hacer todo lo que sea posible para darle al equipo ese empujoncito que le haga pelear por la primera plaza hasta el final.

-Cuando habla de jugadores que deben dar más, ¿piensa por ejemplo en Kike Márquez?

-Los números de Kike Márquez están ahí. Ha marcado goles y ha dado asistencias y es un futbolista que tiene conocimiento de la categoría y el respeto del resto de jugadores. Está totalmente integrado en el club, parece que lleva aquí años. Ha hecho amistad con los compañeros y se siente como uno más. Con que recupere lo que es, nos dará mucho más. Pero vuelvo a lo mismo, el equipo está primero. Si conseguimos los próximos seis puntos hablaríamos de 42 puntos en la primera vuelta, algo que no lo hizo ningún equipo de los dos que ascendieron el año pasado.

-¿Hacia dónde mira el Córdoba CF para buscar refuerzos?

-En una categoría superior, el que esté rindiendo mucho no va a venir porque está cómodo. Sería alguien que esté en el banquillo y ya hemos tenido esa experiencia, que no nos funcionó. Si tiene que venir alguien, o es alguien joven, que aunque no esté jugando tenga recorrido y quiera comerse el mundo, o es alguien que esté destacando en esta categoría. Pero claro, si está destacando, el club en el que esté no creo que lo vaya a dejar salir, salvo que no tenga contrato más allá del 30 de junio y ahí ya me tocaría a mí trabajar un poco con el otro club. Ahora mismo no tenemos fichas, salvo que algún jugador nuestro quiera salir, que en ese caso les pondríamos todas las facilidades, pero no tenemos intención de dar bajas. Tenemos dos fichas libres en el filial y las podemos utilizar, porque en los puestos que todos entendemos que podríamos reforzarnos, con dos sub 23 importantes también estaríamos satisfechos.

-¿Hablamos principalmente del mediocentro?

-Un mediocentro seguro, porque al final Javi Flores está haciendo un temporadón pero está teniendo lesiones y se pierde algún que otro partido. Ramón Bueno ya está recuperado pero tenemos que ver cómo está. Y después, Álex Bernal es una persona que le tengo un aprecio enorme porque la temporada pasada estuvo muy bien, pero en esta le ha costado un poquito, aunque es cierto que ha jugado menos. Y Diarra, el hombre ya no puede multiplicarse más. Si le podemos encontrar compañía a ese medio del campo, pues mejor.

-Las bandas también parecen mejorables.

-En banda podemos reforzarnos, aunque ambas están duplicadas, pero Fuentes puede jugar de delantero. La parte de delante la tenemos cubierta. En defensa creo que no necesitamos nada porque tenemos cuatro centrales también en el segundo equipo bastante importantes. Y en el primero, hay dos que están jugando más, pero es que los otros dos eran los titulares en Segunda RFEF y tienen nivel para no bajar los brazos. Sienten los colores y estamos encantados con ellos. Y en portería, con Carlos al nivel que está… tenemos también a Felipe y a Pablo, pero es que Carlos está a un gran nivel.

-¿La idea es que esos refuerzos lleguen ya o habrá que tener paciencia?

-Enero es un mercado difícil. No hay chollos y muchos fichajes salen al final porque todo el mundo apura el plazo. Hay que tener paciencia, pero tenemos claro que si viene alguien va a ser para mejorar. Y además tenemos un filial importante, que no hemos tirado de él porque no ha habido muchas bajas, pero está ahí para cuando lo necesitemos.

-¿Están contentos con la gestión de los minutos que ha hecho Germán Crespo?

-Estamos muy satisfechos con el trabajo de Germán. Subió al equipo y lo tiene líder. ¿Qué le vamos a decir? Yo creo que él sabe llevar el vestuario, los tiene metidos, aunque es cierto que después de varios partidos empieza a contar con algunos jugadores más que con otros, como es normal. Pero lo que haga, bien hecho está. A mí no me gusta que se metan en lo que yo tengo que hacer, y no me voy a meter en lo que haga él. Lo que haga está bien y a los hechos me remito.

"Estamos muy satisfechos con el trabajo de Germán; subió al equipo y lo tiene líder. ¿Qué le vamos a decir?"

-El club le demostró su confianza con esa renovación tan rotunda.

-Germán es una persona que estaba buscando su hueco y le ha costado, pero hemos apostado por él, igual que él por el Córdoba. Él se quedó aquí por nada y menos, apostó, y ha ido progresando. Nos da mucha tranquilidad porque conoce el club perfectamente, conoce el filial y esta es su casa. Por eso decidimos darle esa oportunidad, para que él se sintiera entrenador profesional, que no es que no lo fuera, pero queríamos que lo sintiera. Que vea que esta es su casa, que los jugadores vienen con menos años de duración de contrato que el suyo. En definitiva, que se sienta importante. Él ya ha cumplido una de sus metas y ahora tiene la de llegar al fútbol profesional. Esa ambición que tiene, que es la que nosotros también tenemos, nos hace querer ir de la mano con él.

-Se acaba el año sin la deseada cesión de El Arcángel resuelta, ¿cómo está el tema?

-Si somos capaces de subir a Segunda División, con el estadio tendremos un problema, porque LaLiga te va a obligar a tenerlo en condiciones. Creo que el Ayuntamiento de Córdoba está poniendo los medios necesarios. Nosotros tendremos que hacer también un esfuerzo para poder tener un proyecto de una vez, que es lo que siempre hablo con el Ayuntamiento y que creo que lo han entendido. No vamos a hacer esto a medias y mal. Vamos a hacer un proyecto conjunto, ya veremos la manera de financiarlo, pero la idea es que toda la ciudad y la provincia se sientan orgullosos del estadio que tiene el Córdoba CF. Después están los usos que se le vayan a dar, que tendrán que ayudar a intentar recuperar la inversión que se haga, que para empezar habrá que acertar. Pero la idea es que la inversión que se hace, se pueda recuperar, porque con la venta de entradas esa inversión no las vas a recuperar.

-¿Qué usos imagina para estas instalaciones?

-La intención es darle vida diaria toda esta zona, para darle vida cada dos fines de semana no tendría sentido. Para eso seguiríamos como ahora. Cualquier proyecto que se haga aquí tendrá que pasar porque los usos sean diarios. Esta tiene que ser una zona a la que el cordobés quiera venir igual que va a un cine, o un centro comercial, o al centro de la ciudad porque allí está el sitio donde puede entretenerse. O porque es donde está su trabajo, o sus clases de la Universidad, o incluso su gimnasio.

-¿Se puede hablar de algún plazo más o menos concreto para ver resuelta la cesión?

-Antes de que acabe esta temporada entiendo que estará adjudicado. A partir de ahí, jugaremos con los plazos de LaLiga. Si tenemos la suerte de ascender, LaLiga te va a obligar a hacer cambios rápidos en el estadio. Y además habrá que hacerlos para rentabilizar esto. Nosotros tenemos cuatro palcos privados y hay 22 empresas en lista de espera para coger un palco. Si nos lo adjudican, habrá que adecuar desde ya Preferencia y los Fondos para hacer esos palcos privados que tienen todos los campos de fútbol. La obra grande se irá viendo, pero hay cosas que ahora mismo no se pueden hacer porque no está a nuestro nombre. El Ayuntamiento ya nos cambió la titularidad del contrato de la luz, pero yo no puedo poner placas solares, teniendo unas cubiertas enormes, para poder rentabilizar eso. Simplemente con la adjudicación haremos un club más sostenible y empezaremos a dar valor a lo que será este estadio.

-¿Temen que los plazos se dilaten y un hipotético cambio político en el Ayuntamiento entierre el asunto? Es algo que ya pasó años atrás.

-Si no es a través del pliego, tendrán que hacer algo. Este club más tarde o más temprano va a estar en Segunda División. Y en ese caso, ¿quién gasta el dinero en el estadio? ¿Lo gastamos nosotros sin tener una concesión? No tendría mucho sentido. El Ayuntamiento lo sabe, no solo el alcalde, también el resto de grupos políticos. Y no hay más que ver la gente que está viniendo aquí ya a cada partido. Ellos saben que el activo más importante que tienen en las cuentas del Ayuntamiento es el estadio. Que venga alguien a terminarlo, creo que es mucho mejor. Con el estadio tenemos una espada de Damocles encima que es subir. Si subimos, hay que acelerar todo.

-Otra instalación vital es la Ciudad Deportiva. ¿La veremos mejorar en 2023?

-En esas instalaciones se han hecho bastantes mejoras, aunque es cierto que se pueden mejorar los vestuarios y en ello estamos. Algún patrocinador ya nos ha pasado presupuesto para poner instalaciones móviles como vestuarios. Además, vamos a presentar en breve la documentación para la legalización de todo el terreno y en el momento en que esté legalizado se podrá utilizar la grada del campo grande, por lo que el filial podría jugar allí.

-¿Está olvidado el proyecto de construir una nueva Ciudad Deportiva?

-No. Sin prisa pero sin pausa, estamos trabajando en la opción de tener una Ciudad Deportiva propia. Pero al final, el club todavía no tiene la concesión del estadio, no tiene nada y hay que meterle patrimonio. Nos queremos quedar en alquiler en la actual. Esa zona es bastante marginal en Córdoba, por decirlo de alguna manera. Y al final no es nuestra y nos gustaría tener algo en propiedad. Y tampoco Tremón te la puede vender porque eso es una parte incluida en un sector con muchos metros cuadrados, que el resto no está urbanizado ni se va a urbanizar. Es complicado, y si podemos buscar algún sitio de la mano del Ayuntamiento para hacer una inversión público-privada interesante para la ciudad, mucho mejor. La relación con el Ayuntamiento es magnífica y todo lo que sea poder generar instalaciones para Córdoba será bueno. Y que el Córdoba CF pueda tener allí sus campos. Es cierto que el Ayuntamiento no tiene suelos tan importantes en metros como los que necesitaríamos, pero se pueden buscar alternativas.

-¿Esperan pronto a los inversores del club de vuelta por Córdoba? ¿Qué les transmiten?

-Creo que vendrán a finales de enero o primeros de febrero. Ir allí este año es complicado porque la fecha que había era ahora pero hemos preferido que el equipo descanse aquí. Este año nos ven con más facilidad, porque con Footters era más complicado. Y están contentos con el equipo. Ya no solo por lo deportivo, porque para ellos era también muy importante la palabra cordobesismo. Y eso se ha recuperado. Eso lo sientes, que la gente ha recuperado a su club.

"Me gustaría que la gente siga así, emocionándose con su club"

-¿Ese es uno de sus grandes logros en el club?

-Seguramente, sí. Mi mayor satisfacción es haber recuperado el Córdoba CF para su gente. El campo está casi lleno en Primera RFEF, ves gente desplazándose a todos lados y vas por la calle y la gente te viene a saludar y te dice que había dejado el Córdoba pero que ha vuelto. Algunos, bromeando, incluso me dicen que no subamos, que en estas categorías nos lo pasamos estupendo. Pero creo que sí, que es algo que me va a quedar para siempre, el haber recuperado a la gente.

-Al margen de lo obvio, el ascenso que todos deseamos, ¿qué deseo tiene para el nuevo año?

-Lo único que deseo es que estemos todos bien, que sigamos siendo el referente de mucha gente. Por supuesto, espero que se cumplan los objetivos deportivos que todos queremos, que suba el primer equipo. El resto también, pero lo más importante es el primer equipo. Me gustaría que la gente siga así, emocionándose con su club. Que haya esa ilusión de que llegue el fin de semana para ver al Córdoba CF.