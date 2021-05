"Ojalá supiera cuál ha sido el problema, pero no hemos estado a la altura", dijo Javi Flores, capitán del Córdoba CF, en sala de prensa posterior a la victoria de los blanquiverdes ante el filial gaditano. Y es que, con el descenso de categoría ya confirmado, el futbolista cordobés destacó que no han estado a la altura durante todo el año y que cuando tenían la obligación de dar un paso al frente, no lo han hecho.

"No hemos estado bien en los momentos importantes de la temporada y hemos sido un equipo muy irregular y cuando eres irregular es difícil que las cosas vayan bien", señaló el de Fátima, que habló en representación de toda la plantilla. Una plantilla que, precisamente, el centrocampista cordobesista indicó que le ha faltado "personalidad" en los partidos aunque entrenaban bien diariamente: "No me siento decepcionado con ningún compañero, solo que no hemos sido capaces de trasladar al terreno de juego lo que entrenábamos".

Al término del encuentro, con el descenso de categoría ya confirmado, Javi Flores acudió junto al resto de futbolistas a escuchar las protesta de los aficionados del fondo sur de El Arcángel. "Estaban cabreados y les he dicho que entiendo perfectamente su enfado y que tienen razón, pero igualmente estamos muy jodidos nosotros porque es nuestro trabajo y nuestras familias viven de esto", señaló el cordobés acerca de la charla que duró varios minutos, sobre la que también añadió que los aficionados "fueron muy respetuosos" y que él estaba "sin fuerzas para decirle nada a nadie".

La única "realidad" es que el Córdoba CF disputará la próxima temporada en Segunda RFEF, es decir, en la cuarta categoría del fútbol español. Sobre el futuro, el jugador cordobés afirmó no saber cómo va a quedar reestructurado el club ni con qué jugadores van a contar. Sin embargo, aseguró que pretende cumplir su año de contrato que le resta y que no va "a salir corriendo" porque está "dispuesto a seguir".

Existió polémica cuando a los directores deportivos de la entidad cordobesista, Juanito y Valenzuela, se les vio salir del estadio justo al término del partido sin dar ningún tipo de explicación. "Imagino que hoy no es el momento de ellos, sino de que hable yo como representante del equipo, si algo hemos tenido es que nunca nos hemos escondido y no hemos sido un grupo que haya dado la espalda a la realidad", explicó Javi Flores.

Por último, el capitán blanquiverde quiso agradecer la labor de Germán Crespo en los tres partidos que ha dirigido al Córdoba CF pues, en palabras del centrocampista, "ha hecho un equipo más alegre con balón y no tiene ni un 1% de la culpa de esto". Además, también se acordó de la afición cordobesista y lanzó un mensaje de ánimo: "Los que estamos aquí intentaremos devolver al club donde se merece porque estoy seguro de que saldrá el sol otra vez y volveremos a donde merecemos", concluyó.