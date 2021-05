El Córdoba CF toca fondo 36 años después

36 años después, el Córdoba CF vuelve a tocar fondo. Los blanquiverdes jugarán en Segunda RFEF el próximo curso, el equivalente a la cuarta categoría del fútbol nacional. El conjunto de El Arcángel completó el desastre de la temporada pese a ganar al Cádiz B, pues la victoria del Sevilla Atlético ante la Balona acabó con las opciones de los de Germán Crespo para salvarse de la quema.

Ya no será la Tercera División como tal, por la reestructuración de las categorías del fútbol no profesional, pero de facto el club vuelve a la categoría más baja en la que se ha movido, algo que hace más de tres décadas que no sucede.

El desastre en El Arcángel se consumó en un mediodía triste, en el que hubo poco lugar para la esperanza. Apenas diez minutos tardó el Sevilla Atlético en adelantarse en su duelo ante la Balona, equipo en el que la afición cordobesista tenía puestas sus esperanzas. Sobre el césped del feudo blanquiverde las cosas fluían, con los de Germán Crespo buscando el triunfo y adelantándose por medio de De las Cuevas.

Ahí resurgió la esperanza de los 800 aficionados que seguían el choque desde el estadio, y de los miles de cordobesistas más que tuvieron que pasar el trance en casa. Desde ese momento, y pese a que durante un cuarto de hora el Cádiz B igualó la contienda, las miradas estaban ya puesta en la Ciudad Deportiva del Sevilla FC.

Pero ese rayo de esperanza que se esperaba no terminó de llegar. Más bien al contrario, con cada gol del Sevilla Atlético hasta el 3-1 final, el ataúd del Córdoba tenía un clavo más. Antes de que el descenso fuera ya un hecho, los gritos en la grada enrarecieron el ambiente de El Arcángel, que tuvo esa extraña sensación de celebrar un gol sabiendo que ya no valía para absolutamente nada.

Con el pitido final y la consumación del drama, los jugadores blanquiverdes aguantaron el chaparrón sobre el césped, mientras más de un suplente y no convocado trataba de escabullirse rápidamente hacia el vestuario. Ni así se libraron de dar la cara ante la afición, con Javi Flores asumiendo el foco de los reproches y tratando de dar unas explicaciones que ya servían de poco. No era más que el desahogo lógica fruto de la desesperación de ver al Córdoba caer a un pozo que dibuja un futuro preocupante.