Las notas de los jugadores del Córdoba CF ante el Cádiz B

EDU FRÍAS. Error de bulto. Terminó por ser anecdótico para el resultado, pero el error que cometió en el gol del Cádiz B es de los que no se pueden tener en un partido de tanta importancia. No había hecho mal partido hasta ese momento, pero lo ensombreció todo.

PUGA. Valiente. Pese a no llegar en la mejor forma física, forzó para partir de inicio y estuvo valiente en todo momento, atacando con fuerza desde atrás y sacando buenos centro. En defensa cumplió. Se marchó exhausto por el esfuerzo.

XAVI MOLINA. Seguro. Ha estado bien en los dos últimos partidos, con sobriedad y sin hacer cosas extrañas para una mejoría clara de su equipo en la parcela defensiva. Otro de esos jugadores que no ha mantenido este nivel en todo el curso.

DJETEI. Tranquilo. Mantuvo controlado a Nieto en la primera parte y no sufrió para defender los tímidos ataques del filial amarillo. Por arriba mostró un dominio claro y hasta pudo marcar, pero se topó con el poste en un gran cabezazo.

JESÚS ÁLVARO. Ofensivo. Uno de sus mejores partido en un curso para olvidar. Atacó con criterio, sacó buenos centros y defendió su carril con solvencia. Lástima no haberlo visto en este nivel en toda la temporada.

ALBERTO DEL MORAL. Solvente. Sufrió en la primera parte por el juego de los volantes cadistas a sus espaldas, aunque se sobrepuso a ello con trabajo y colocación. Uno de los líderes del equipo que vendrá, si es que no se marcha este verano a una categoría superior.

JAVI FLORES. Incisivo. Buena primera parte del capitán, muy activo en el engranaje del juego de su equipo y botando con peligro varios libres directos. En la segunda parte, fruto del cansanció, bajó un poco su rendimiento hasta ser cambiado.

LUISMI. Esperanza. Su desborde, descaro y gol son una de las pocas buenas noticias de este año para el Córdoba. Si se mantiene en la plantilla, debe ser uno de esos futbolistas sobre los que construir el equipo del futuro.

DE LAS CUEVAS. Líder. De nuevo el mejor de su equipo, pese a fallar un penalti. Lástima que este nivel haya tardado tanto en llegar, propiciado por las lesiones y la merma de confianza durante la etapa de Pablo Alfaro como ténico.

NAHUEL. Bloqueado. Arrancó el choque bastante nervioso, casi sin poder sacar su punta de velocidad. Se soltó con el paso de los minutos pero no estuvo cómodo en la izquierda

WILLY LEDESMA. Activo. Tuvo una lucha constante con los centrales cadistas en la primera parte, aunque no gozó de balones claros. Aún así se sacó un par de buenas oportunidades fruto de su trabajo. No estuvo mal, aunque tampoco brilló.

NÚÑEZ. Debutante. Día extraño para estrenarse con el primer equipo. Cogió el relevo de un Puga acalambrado y cumplió a la perfección en defensa, sin arriesga en exceso en las acciones de ataque, algo que el partido ya no demandaba.

MOUTINHO. Frío. Despedida a la altura de su temporada, sin decir absolutamente nada. No se le echará de menos en El Arcángel, aunque resulta penoso que un futbolistas con tanta calidad no sea capaz de demostrarla ni en Segunda B.

DIEGO DOMÍNGUEZ. Con ganas. Entró con ganas de demostrar que puede tener un hueco en el futuro, aunque le tocó un tramo de partido poco agradecido. Con sus goles en el filial se ha ganado ser tomado en cuenta el próximo curso.

MARIO ORTIZ. Apagado. Uno de los jugadores que perdió el sitio con el cambio de técnico, algo que se le notó en los pocos minutos de los que dispuso. Poco acertado en el pase y sin chispa, en una temporada irregular aunque decente para él.

SIDIBÉ. Relleno. Ante los calambres de Luismi, Germán Crespo tiró de él, aunque ya en los minutos de la basura, con todo decidido. No hizo nada, aunque tampoco se le esperaba. Uno de los fiascos más sonados de la dirección deportiva.