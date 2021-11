Javi Flores: "Lo he disfrutado como un niño pequeño"

Feliz por la conquista del título, Javi Flores, autor del gol del triunfo ante el Guijuelo, fue profeta en su tierra. Con la Copa presente en la sala de prensa, el de Fátima expuso que "por hacer las cosas mal, hemos jugado este campeonato. Esa es la realidad. Eso es pasado, hay que mirar el presente, nos ha tocado jugarla y la hemos competido para llegar a esto". Además, recordó el periplo realizado en "campos complicados" y los dos últimos partidos en casa "con marcadores ajustados".

"Nos quedamos en que con todo lo mal que lo hicimos año pasado, hemos vivido un partido de los que hace mucho no se viven. En mi caso, desde el ascenso en Huesca (temporada 2006-07) y lo he disfrutado como un niño pequeño", señaló el capitán del Córdoba CF. Además, agradeció el esfuerzo realizado por la afición, que fue al estadio "en un día de perros y nos han ayudado en los peores momentos".

Sobre el gol, Javi Flores comentó que los compañeros le decían que lo iba "a meter cuando haga falta". En ese momento, "se me pasa toda mi vida por delante desde los 7 años aquí jugando, con momentos buenos y malos, pero vine para vivir momentos mágicos y éste es uno de ellos". "A partir de aquí, nos va la vida en la liga, lo disfrutamos hoy y ya luego a pensar en el Mérida", señaló.

También espera que ese título conseguido sirva "para seguir creyendo y confiando en el grupo. Veníamos de una derrota y cuando uno pierde, toca intentar ganar el siguiente lo más rápido posible para que no haya ninguna duda". "Nos va a valer para seguir corrigiendo cosas porque no hemos estado todo lo fluido que estamos en casa, pero las piernas pesan y todo se junta", reconoció Javi Flores.

De todo los momentos vividos de esta final, el de Fátima expuso que "todo futbolista cuando marca un gol la sensación es terrible. Solo el que lo marca, lo siente". "Me quedo con varios momentos, el del gol es el más importante", señaló. Además, "cuando he cogido la Copa, con todo el estadio preparado, es otra imagen que se me queda para el recuerdo".

También recordó que algún gol metió "de cabeza y más bonitos que el de hoy". "Hay que llegar, rematar y se le ha ido un poco, pero muy contento porque lo venía buscando desde jornadas anteriores y éste ha valido para sumar un título y sobre todo para alegrarnos por todo lo que hemos vivido", reconoció. De hecho, indicó que ver "las caras de esa gente y los ves disfrutar, y los niños que han venido... Es terrible la felicidad que da".

Por último, también se acordó de los aficionados de toda la vida: "Tenemos seis o siete que no fallan nunca. Esos son los que se merecen estas cosas. El que viene y nunca tiene dudas, ese es el que se merece esto". "Contra más gente mejor, pero quiero resaltar a esos seis o siete que son los que más se merecen estas alegrías", reiteró Javi Flores.