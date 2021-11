Germán Crespo: "Detrás de este título hay mucho trabajo"

Contento por la conquista de la Copa RFEF, con la que consigue el primer objetivo de la presente temporada, Germán Crespo recordó a todos los que le han ayudado durante su carrera. "¿Quién me iba a decir hace año y medio que podía disfrutar de estos momentos en el banquillo del Córdoba CF? Detrás de este título hay mucho trabajo y me acuerdo de mucha gente, como el cuerpo técnico del año pasado del filial y la plantilla que tenía. Gracias a ellos estoy aquí", expuso.

También se acordó "de familiares que he tenido la mala suerte de perder y sobre todo de mi familia, de mi mujer y mis dos hijas, que están ahí siempre a las malas y hoy para que disfruten". "Si me lo dicen hace varios meses, no me lo hubiera creído", señaló el preparador granadino tras conseguir el título de la Copa RFEF en El Arcángel.

Con muchos cambios en el once inicial, Germán Crespo comentó que "hay muchos minutos, mucha carga de trabajo en jugadores y la lesión de Julio (Iglesias) nos ha roto los cambios". "Queríamos competir y el sábado tenemos otra batalla ante otro rival directo", por lo que tienen que "intentar ganar el partido para conseguir esa ventaja que tenemos con el tercer clasificado".

"El equipo ha podido sentenciar antes el partido", comentó Germán Crespo. De hecho, añadió que "tras el gol, hubo tres o cuatro ocasiones claras para hacer el 2-0". Eso sí, "luego hubo unos minutos que perdimos claridad y ha sido complicado, pero la fuerza que te da la afición te ayuda mucho". "Lo de esta afición es espectacular y por eso me alegro de conseguir este titulo", señaló. Además, indicó que es "una afición que un día diario, en un día de frío y lluvia, ahí tienen el premio que tanto se merecen".

Sobre el Guijuelo, Germán Crespo apuntó que "un rival cuando está en una final es por algo". "Es verdad que pasaron eliminatorias en casa, pero ganaron la semifinal fuera ante un rival que ganó al Racing", recordó. Además, señaló que hizo "un buen trabajo y sabíamos que iba a ser peligroso". "Si hubiéramos sido capaces de adelantarnos en el marcador, hubiera facilitado el trabajo. Aquí no hay categoría ni equipos inferiores y cualquier partido es complicado", comentó.

Por otro lado, también habló de la baja de Miguel de las Cuevas. El alicantino no estuvo en la lista porque "el otro día en Villanueva sintió otra molestia. Ayer entrenó con el grupo, se le han hecho pruebas y ha tenido una recaída de la lesión". "No será una lesión importante, pero estará una o dos semanas fuera", comentó. Por su parte, sobre Julio Iglesias, señaló el técnico del Córdoba CF que fue "un golpe en la cadera, pero puede ser del mismo golpe el dolor, aunque no se puede descartar nada hasta que se le hagan más pruebas".