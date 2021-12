Javi Flores: "El objetivo pasa por seguir sumando de tres en tres en El Arcángel"

Javi Flores, tras la conclusión del último entrenamiento del año en El Arcángel, hizo resumen del 2021. El de Fátima reconoció que "hasta ahora mismo el balance en lo que es lo deportivo creo que es bueno". Líderes del Grupo IV de Segunda RFEF, con siete de renta sobre el Cacereño, e intratables en El Arcángel, el centrocampista cordobés apuntó que hicimos "una gran primera vuelta, aunque falta aún un partido y en el fútbol nada está hecho hasta que se consiguen los objetivos".

También comentó el de Fátima que "el club vive ahora mismo una situación que no se vivía en los últimos años, con unos resultados y una estabilidad a nivel estructural como hace muchos años que no se veía". Ante este panorama, apuntó que toca "disfrutar de estos momentos también". Eso sí, Javi Flores dejó claro que el Córdoba CF está "en una categoría que no nos merecemos, aunque nos hayamos metido nosotros". No obstante, el de Fátima expuso que van "por el buen camino para intentar salir cuanto antes".

De menos a más en lo que va de primera vuelta de competición, Javi Flore valoró también el apartado personal, donde se mostró "contento" por su rol con el conjunto blanquiverde. Aún así, indicó que "es verdad que el año no empezó a nivel personal siendo de lo mejor, pero sabía que al final, con trabajo y cuando llegaran las oportunidades, iban a salir las cosas bien".

La mezcla de jugadores veteranos con jóvenes ha sido clave para el buen hacer de un grupo que va encaminado hacia el ascenso a Primera RFEF. "Lo de las edades son mitos. Son un número", apuntó Javi Flores. "El rendimiento en el campo es lo que manda. Tenía un compañero que decía que el verde es el que manda y eso es verdad. Es el que pone y quita a cada uno en su sitio", señaló el de Fátima. Además, añadió que "los números están ahí y lo importante es lo que da uno dentro del campo". "La mezcla es muy buena y cada uno aporta desde su experiencia, que es lo importante", reconoció el centrocampista cordobés.

El capitán blanquiverde también valoró el papel que está jugando El Arcángel en lo que va de curso. De ahí que Javi Flores indicase que "muchas opciones pasan por seguir sumando de tres en tres en casa". "Aunque sacamos puntos fuera de casa, hay campos complicados, pero mientras que en casa se vaya sacando y sumando fuera, que seguro que lo haremos, tendremos un alto porcentaje de conseguir el objetivo, aquí en casa", argumentó el de Fátima.

De cara al 2022, Javi Flores deseó "salud para todos los que rodean al Córdoba CF y al cordobesismo y en general al mundo entero, por la pandemia que vivimos y el tiempo que nos ha tocado vivir". Por otro lado, "a nivel de club todos tenemos claro cuál es nuestro objetivo, esperemos conseguirlo y que se vaya esto y podemos volver a la normalidad lo antes posible".