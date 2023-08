Iván Rodríguez: "El Córdoba CF siempre ha sido un equipo que me ha gustado mucho"

El Córdoba CF, tras la penúltima sesión de trabajo realizada de cara al partido de este sábado ante el Real Murcia, presentó a Iván Rodríguez como nuevo jugador blanquiverde. El malagueño reconoció que su llegada a la entidad cordobesista es "una oportunidad muy grande" para él y se mostró "feliz" por su incorporación al plantel de Iván Ania.

Sin la presencia del consejero delegado Antonio Fernández Monterrubio, Juan Gutiérrez Juanito fue el encargado de presentar a Iván Rodríguez, el que espera que tenga "muchos éxitos" en la entidad blanquiverde. El lateral derecho, que procede del Rayo Majadahonda, también formó parte del Málaga y de la Ponferradina y puede actuar tanto en el lateral derecho como en el izquierdo. "Esa polivalencia decanta su fichaje, además de que tiene 28 años y está en la flor de su carrera", puntualizó el director deportivo del Córdoba CF.

También comentó el director deportivo que la llegada de Iván Rodríguez es para dotar de "más competencia para Albarrán en el lateral derecho, pero también en el izquierdo". "En una plantilla corta, necesitamos polivalencia y va un poco con el plan establecido", afirmó Juan Gutiérrez Juanito sobre la incorporación del defensor malagueño.

Tras agradecer "la confianza" al club, Iván Rodríguez se mostró "muy feliz de estar aquí y de que tengamos un buen año". "Es una oportunidad muy grande y si sigo aquí es que hemos hecho un buen año", apuntó el lateral malagueño, que se incorporó el pasado sábado a las órdenes de Iván Ania tras hacerse oficial su llegada al Córdoba CF.

Sobre cómo se gestiona su fichaje, Iván Rodríguez indicó que "el mercado en el que estábamos ya a mediados de agosto, pues el club valoró la incorporación de un lateral, me contactó y para mí fue fácil elegir el Córdoba porque es un club muy grande, histórico". "Para mí siempre ha sido un club que me ha gustado mucho", por lo que puso "todas las facilidades del mundo" para sellar una incorporación que le hace sentir "muy feliz".

También expuso que mientras estaba sin equipo estuvo ejercitándose "en Málaga con un preparador". "Ahora estoy en esa etapa de aclimatación para estar en la rueda del equipo y para estar disponible lo antes posible", comentó el lateral malacitano tras sus primeros entrenamientos ya realizados en la entidad cordobesista.

Cuestionado por cómo se define como jugador, Rodríguez señaló que "como ha explicado Juan, me desenvuelvo bien en los dos costados del lateral". "Me considero un lateral equilibrado, en fase defensiva y ofensiva, y me gusta llegar al ataque combinando. Además, soy bastante rápido al corte y muy competitivo", reconoció el lateral cordobesista.

Sobre el tiempo de parón que estuvo sin competir al inicio de la pasada campaña, Iván Rodríguez comentó que "al final es complicado porque las expectativas eran altas por mi parte y no es fácil quedarse sin equipo". "La llegada a Majadahonda es volver a jugar y estoy feliz de me diesen la oportunidad", comentó un Iván Rodríguez que puntualizó no saber bien a que fue debido pero que afectaba "a muchos factores".

Iván Ania, un técnico "con las ideas claras"

Por otro lado, cuestionado por Iván Ania, Rodríguez expuso que el preparador ovetense tiene "las ideas claras y encaja con mi estilo de juego de ser valiente y protagonista". Además, añadió que "la comunicación es algo importante y la tiene con jugadores", por lo que espera que "poco a poco poder entrar en dinámica del equipo".

Preguntado por el compromiso de este sábado ante el Real Murcia, Rodríguez señaló que llevan "toda la semana viendo vídeos y analizando a un rival que es un equipo de mucha veteranía y de saber estar en categoría". "Tenemos jugadores jóvenes que pueden aportar otras cosas en la categoría y ganas de hacer cosas grandes", apuntó el lateral malagueño.