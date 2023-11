Iván Ania: "No miro más allá de ganar al Sanluqueño"

El entrenador del Córdoba CF, Iván Ania, no quiere ir más allá del compromiso que su equipo afronta este miércoles en El Palmar ante el Atlético Sanluqueño, a pesar de que los suyos se encuentran inmersos en una semana de tres partidos que le puede servir para meter de lleno la cabeza en los puestos de play off de ascenso. El técnico ovetense dejó claro que el partido del sábado ante el Antequera está aparcado, de momento, y las miras puestas en lo más inmediato, que es intentar ganar en Sanlúcar de Barrameda.

Ania fue tajante al preguntarle por cómo plantea una semana de tres partidos y se ciño a lo inmediato: "No miro más allá de ganar al Sanluqueño". "Si ahora pienso en el Antequera y mañana sucede algo anormal, el plan que tienes para el Antequera no lo puedes ejecutar. Tenemos que pensar en el partido de mañana, intentar ganarlo y después pensaremos en el Antequera con los que tengamos disponibles", añadió el técnico en referencia a posibles rotaciones en El Palmar.

Esa idea de que quizás no haya excesivos cambios la reforzó el técnico al reseñar que en la goleada al Atlético de Madrid B hubo un tramo final de partido poco exigente para los futbolistas. "Fue cómodo fue por el resultado, que hizo que en el tramo final casi ni se jugara ya. Era un partido ya decidido. No tienes apenas riesgo de lesión ni desgaste físico, pero el desgaste mental existe porque es meter tres partidos en una semana. Hemos intentado recuperar tanto el domingo como ayer, hoy hemos preparado ya el partido. Estamos en semana de Champions, es más importante descansar que entrenar", bromeó el técnico.

Iván Ania sabe la oportunidad que tiene su equipo en Sanlúcar y no escondió que quiere verse cuanto antes entre los cinco primeros. "Nosotros ahora estamos cerca de poder meternos en el play off y a pesar de que lo importante es estar al final, yo soy de los que piensa que cuanto antes lo alcances, mucho mejor", apuntó el técnico, que insistió en su idea de "ganar al Sanluqueño y luego ya pensaremos en el siguiente", sin dejar de lado que lo ideal sería "enlazar varios partidos seguidos ganando" para lo que espera que la goleada en Majadahonda les dé "confianza".

Sobre el Atlético Sanluqueño, Iván Ania resaltó sus virtudes y habló de un equipo cuya propuesta le gusta. "Tuvieron el cambio de entrenador hace unas semanas. Es un equipo que me gusta ver, que trata bien el balón. Antes jugaban con tres centrales, ahora están en defensa de cuatro y usan varios sistemas. Es un equipo que intenta someter a los rivales, la idea del entrenador nuevo ya la tenía en el Antequera el año pasado, que subió con mucha solvencia. Esa idea la está llevando al Sanluqueño ahora, que lleva pocos partidos pero ya se ven matices y cosas", comentó el asturiano.

La exigencia de El Palmar

Para ganar en El Palmar, Ania tiene claro lo que tiene que hacer su equipo: "Es un campo un poco más pequeño de lo habitual, aunque el césped está muy bien y se va a poder jugar con normalidad. Es un poco más estrecho, es más fácil llegar en las ayudas y presionar. Tendremos que estar bien en las situaciones de área en defensa, que se darán muchas, y en ataque creo que tenemos que desarrollar nuestra idea y ser eficaces".

El técnico, además, restó importancia a la mala situación clasificatoria del Atlético Sanluqueño: "En las primeras vueltas los resultados no te generan tanta presión como en las segundas vueltas. Todavía hay mucho margen de poder mejorar y por eso hay menos rigor. No creo que se vayan a desarmar si vamos empatados o algo parecido. En la jornada 13 no es un factor que pueda desequilibrar la balanza".