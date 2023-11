Kike Márquez vuelve a su casa como líder del Córdoba CF

El Córdoba CF ya trabaja con los cinco sentidos puestos en el partido de este miércoles ante el Atlético Sanluqueño, en la que será una oportunidad de oro para asaltar por fin los puestos de play off de ascenso, objetivo que requerirá del triunfo en El Palmar. Más allá de la importancia de esos tres puntos en juego, el choque tiene tintes especiales para Kike Márquez, que podrá regresar por fin a su localidad natal para disputar un partido que inicialmente tenía que perderse.

Y es que el mediapunta sanluqueño se encontraba sancionado de cara a la jornada 9 de liga debido a la expulsión que sufrió ante el Mérida. Por tal motivo, Márquez no pudo estar presente en la convocatoria de Iván Ania para el duelo en Sanlúcar, que se tenía que haber disputado el 22 de noviembre. Sin embargo, el temporal que durante ese fin de semana azotó la Península Ibérica obligó al aplazamiento del choque y dio a Kike Márquez la oportunidad de jugar por fin ante su gente.

Al atacante blanquiverde le hace especial ilusión volver a jugar en El Palmar, algo que no hace desde noviembre del 2016, cuando militaba en el Marbella. "Soy de allí, me he criado allí y desde muy pequeño me han cuidado muy bien en esa casa. Para mí es un día muy especial. Son muchos años los que hace que no juego allí y la verdad es que tenía muchas ganas. Entre unas cosas y otras no he podido visitar mi casa en estos años. Lo afronta con ganas, para mí es un partido súper bonito y especial", comentó el futbolista en declaraciones divulgadas por el Córdoba CF.

No es para menos. Kike Márquez creció en la cantera del Atlético Sanluqueño hasta debutar en 2006, en Tercera División, con el primer equipo de su ciudad. Por aquel entonces tenía 17 años. Ese estreno dio paso a su peregrinar por las canteras del Villarreal, Almería, Recreativo de Huelva y Real Betis, para regresar después al Atlético Sanluqueño y ser un futbolista determinante en Segunda B con diez goles.

El rendimiento ofrecido en el club de El Palmar le valió para dar el gran salto de calidad de su carrera y firmar por el Cádiz, pasando en etapas posteriores por el Racing Ferrol, el Extremadura y el Albacete, antes de aterrizar en el Córdoba CF en el verano de 2022. Ahora, con 34 años y convertido en capitán del Córdoba CF, el futbolista natural de Sanlúcar de Barrameda afronta el choque ante el equipo en el que se formó consciente de la importancia que tienen los tres puntos en juego: "Nos pondrán las cosas bastante difíciles porque tenemos la oportunidad de meternos en las plazas que nos permitan jugar el play off".

En su balance personal, Kike Márquez ha jugado solo dos veces como visitante en El Palmar ante el Atlético Sanluqueño y no le ha ido nada mal. Con el Marbella, en el precedente anteriormente reseñado del curso 2016-17 firmó un empate a 0. Antes, en la 2013-14, saboreó el claro triunfo del Cádiz (0-3) ante sus paisanos.

La moral alta

El capitán del Córdoba CF valoró el momento en el que llega su equipo al choque ante el Atlético Sanluqueño, que en su opinión es óptimo. "Son tres puntos muy importantes y el ganar fuera de casa, ante un rival como el Atlético de Madrid B y por 1-6, da bastante confianza tanto al grupo como a nivel personal", comentó sobre esa goleada conseguida en Majadahonda el pasado sábado.

En su papel de capitán, Márquez destacó las sensaciones del grupo por encima de las suyas y se mostró "muy contento por varios compañeros que participan de nuevo en hacer gol, que es parte importante para nosotros". "Se suma mucha gente a hacer goles y es algo que en el futuro nos puede dar muchos puntos", apostilló el mediapunta, pensando ya en ese regreso a casa como líder del Córdoba CF.