Iván Ania, antes de recibir al Recre: "Tenemos que ser fuertes en casa para cumplir con los objetivos"

Con el foco puesto en el Recreativo. Iván Ania, tras la sesión de entrenamiento de este viernes en la Ciudad Deportiva, pasó por sala de prensa y analizó el choque que jugará el Córdoba CF este domingo en El Arcángel (18:00), un duelo en el que los dos equipos llegan "en las mismas condiciones" tras aplazarse los respectivos encuentros de la anterior jornada liguera.

Sin partido en Sanlúcar de Barrameda, Iván Ania expuso que "el descanso nos vino bien porque no tuvimos competición, riesgo de lesión ni desgaste físico, pero ha sido una semana en la que hemos trabajado para intentar ganar el domingo y ni mucho menos hemos estado relajados". Eso sí, el asturiano indicó que "si necesitamos estar en plena disposición para poder competir, y con la idea clara de ir a por los tres puntos".

En busca del tercer triunfo consecutiva en El Arcángel, segunda de forma seguida en la competición tras el aplazamiento del choque en El Palmar, el técnico del Córdoba CF reconoció que está "claro que normalmente todos los equipos son más fuertes como local que como visitante". "En los dos últimos partidos en casa conseguimos la victoria ante el Recreativo Granada y el Mérida y queremos seguir con esa dinámica de sumar de tres en casa", comentó el preparador asturiano. Además, añadió que "para cumplir los objetivos tenemos que ser fuertes en casa, donde tuvimos dos tropiezos y no nos podemos permitir más".

Sobre el Recreativo, Iván Ania apuntó que es "un equipo que quiere la pelota, que es presionante y será un partido disputado". "En las primeras jornadas nos jugaron directo, pero el Recre no es de juego directo, es de buena transición y es un equipo que entiendo que va a venir a quitarnos el balón". Eso es lo que intentaron "hacer siempre y no cambiarán su filosofía" por llegar a Córdoba, por lo que, como comentó el técnico ovetense "el que tenga balón, se sentirá más cómodo". "Esperemos llevar el peso del partido y hacer daño al rival en sus debilidades", aclaró el preparador cordobesista.

Con más de 1.000 entradas enviadas a Huelva, El Arcángel vestirá este domingo una de sus mejores galas: "Va a haber un buen ambiente y eso nos debe servir de aliciente y de motivación". "Contra más gente haya en estadio para jugador es más bonito jugar con 10 o 12.000 que con 6.000. Nos tenemos que acostumbrar a estas situaciones y que sea algo positivo", indicó Iván Ania.

También especificó que "el planteamiento es distinto. Sanlúcar juega con tres centrales y el Recre no. No tiene nada que ver el partido planteado contra Sanluqueño que el que plantearemos con Recre, que juega con 4-2-3-1". Será un encuentro "diferente" al de El Palmar, por lo que "nuestra fase defensiva será distinta a la del otro día".

Cuestionado por la ausencia de Kike Márquez, Iván Ania expuso que "al final necesitas aprovechar estados de forma. Álex Sala vuelve de sanción, Isma estuvo bien contra Mérida, Recio está cada vez mejor y con ritmo de minutos de partido y entrenamiento. También está Christian y Diarra, que físicamente es un jugador superior. En función de cómo juguemos, elegiremos a unos u otros".

Cambio natural o variar el sistema

Sobre la baja de Kike Márquez, también apuntó Ania que lo que le trastoca es que "se va a tirar sin competir mínimo tres semanas. Lo hizo con Mérida y ya no lo podrá hacer hasta Málaga y para el jugador es un hándicap". "Tenemos la posibilidad de hacer un cambio natural y que lo normal sea Kuki o incluso algún otro compañero extremo que juegue por dentro", comentó el asturiano.

En sus posibles opciones también está "variar sistema, pero pensamos en dibujo y depende de los jugadores es uno u otro". "En un 4-2-3-1 con Diarra por delante, no es lo mismo que Kuki o Kike. En un 4-3-3 metemos pivote y Diarra y mediapunta y no tiene nada que ver que tres mediocentros. El dibujo es estructura para ver y cada jugador tiene unas características. No es muy importante el dibujo y si es importante la idea de juego", comentó el ovetense, que tendrá las bajas de Adri Castellano y Kike Márquez y tampoco quiere hacer "un trastorno al filial" con la convocatoria de alguno de sus jugadores.