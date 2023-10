Más movimientos en el puzle del Córdoba CF

Más movimientos en el once inicial del Córdoba CF para el encuentro de este domingo ante el Recreativo de Huelva. Iván Ania no repetirá el equipo titular que se impuso hace dos jornadas al Mérida en El Arcángel (2-1). Tras aplazarse el choque de este pasado domingo ante el Atlético Sanluqueño, la obligada baja del sancionado Kike Márquez impedirá al técnico asturiano apostar por los mismos jugadores que consiguieron el último triunfo en el coliseo ribereño. De este modo, el puzle volverá a variar de cara a un interesante clásico derbi andaluz.

Con las bajas obligadas de Kike Márquez y Adri Castellano, Iván Ania cuenta en sus filas con un plantel de 19 jugadores. El ovetense, hasta la fecha, solo ha repetido una vez en el mismo once inicial. Los que jugaron en la cita inaugural ante el Ibiza, repitieron en la segunda jornada liguera en el Enrique Roca ante el Real Murcia. Desde entonces, los movimientos se han dado semana tras semana en el equipo titular blanquiverde.

Para el compromiso de este domingo ante el Recre, Iván Ania debe volver a componer un once inicial diferente al que se impuso al Mérida en el último choque disputado. La ausencia de Kike Márquez por sanción obliga al preparador ovetense a buscar nuevas alternativas. Eso sí, el asturiano no es muy dado a grandes revoluciones. De hecho, hizo cuatro cambios ante el Linares Deportivo y tres frente al Mérida, duelos en los que más modificaciones ha realizado hasta la fecha.

Sin novedades en la portería, donde Carlos Marín está por delante de Lluís Tarrés, la defensa tampoco ofrecerá grandes variaciones. Albarrán y Calderón son fijos en los laterales y en el eje de la zaga Gudelj lo ha jugado todo hasta el momento. Solo el acompañante del central balcánico es lo que ha variado en este arranque de competición, posición que se han repartido Lapeña y Carlos García. Ahora el ex del Deportivo vuelve a estar por delante del central que procede del Cádiz.

Las dudas en el Córdoba CF llegan en el centro del campo. Con un puesto claro para Diarra, el regreso de Álex Sala, tras cumplir su encuentro de castigo, se da por prácticamente por hecho. El barcelonés, suplido de forma notable por Isma Ruiz ante el Mérida, ha sido una pieza clave en el juego blanquiverde en las siete primeras jornadas ligueras y retomará el pulso a la competición frente al Recre.

Mirando a la mediapunta, la pregunta es quién suplirá a Kike Márquez. Lo normal es que Kuki Zalazar, como ya sucedió ante el Linares Deportivo tras ser expulsado el de Sanlúcar de Barrameda en San Fernando, vuelve a la titularidad. El atacante uruguayo debe tener su oportunidad de nuevo si Iván Ania así lo considera. El ovetense tiene un estilo claro y la idea no es variable, por lo que el ex del Deportivo tiene más opciones que un Isma Ruiz que solo repetiría titularidad si apuesta el asturiano por un once con tres jugadores de peso en el centro del campo.

Con un Recre con una idea de juego muy parecida a la del Córdoba CF, serán los movimientos sorpresa del puzle lo que pueda variar el posible once inicial blanquiverde. Por otro lado, en los extremos, Carracedo tiene un sitio garantizado, mientras que Adilson Mendes y Simo pelean por hacerse con el suyo en la izquierda. De momento, el hispano-marroquí gana la partida al portugués, que esta ganándose con hechos -fue el autor del 2-0 al Mérida- una nueva oportunidad de partir desde el comienzo.

Menos dudas tiene Iván Ania en la punta de ataque del Córdoba CF. Antonio Casas está un paso por delante de Toril, que jugó en Algeciras porque el rambleño andaba con molestias físicas durante toda esa semana. Con el de La Rambla en plenas condiciones, éste tiene su hueco en el once inicial por delante del ariete de Palma de Mallorca. Además, rompió con su gol al Mérida la racha de cinco citas sin ver puerta.

Con estos mimbres, Iván Ania despejará cualquier tipo de incógnitas poco antes de que ruede el balón en El Arcángel este próximo domingo. Los blanquiverdes buscarán su tercera victoria consecutiva, con la que tratarán de seguir creciendo y escalando posiciones en la tabla del Grupo 2 de Primera RFEF. Eso sí, para conseguir los tres puntos, los cordobesistas deben ser mejor que un Recre que acecha por detrás en la clasificación.