Javier González Calvo: "Este Córdoba CF no se conforma con estar en Segunda División"

Las bases del actual proyecto del Córdoba CF no se tocan y ese es el mensaje que ha transmitido la entidad blanquiverde al anunciar la renovación para las próximas tres temporadas de la dirección deportiva encabezada por Juan Gutiérrez Juanito y también del técnico cordobesista Germán Crespo. Aunque la temporada transcurre por la jornada 10 en una Primera Federación en la que el CCF es el segundo clasificado con 20 puntos, ha sido este mismo viernes previo al duelo del próximo domingo ante el Talavera (El Arcángel, 16:00) cuando el club ha hecho oficial estas renovaciones hasta 2026.

El consejero delegado del Córdoba CF, Javier González Calvo, fue el encargado de sellar unas ampliaciones de contrato de las que está muy "agradecido". Empezando por la dirección deportiva de la que destacó que "están continuamente viajando los fines de semana" y trabajando junto a los gestores de la cantera, González Calvo, también se mostró agradecido con Miguel Valenzuela, el asesor deportivo que pagó los platos rotos del descenso del equipo a Segunda Federación.

Sobre Germán Crespo, el consejero delegado recordó que se trata de un entrenador que "forma parte del club desde abajo", pues "decidió incorporarse al B con el reto de entrar en esta institución en un momento difícil" hasta que todo "el cuerpo técnico con su día a día ha devuelto la ilusión al cordobesismo". De ahí que González Calvo señalara que el granadino debe estar en el club para "darle la estabilidad necesaria durante tres años para que estén tranquilos y que los jugadores lleguen sabiendo que esto es una entidad con una dirección deportiva y un entrenador que conocen la idiosincrasia del club".

"Si en 2026 estamos en Córdoba es que todo ha ido fantástico. Queremos estar aquí trabajando de cara al futuro de este club y estar donde todos queremos estar", confesó el presidente blanquiverde sobre sus expectativas, ya sean de subir a Segunda División o a Primera, pues, como continuó, "este club no se conforma con estar en segunda y quien no viva con un sueño, mejor que se vaya a su casa y no venga a trabajar".

Una vez renovados el cuerpo técnico y la dirección deportiva, la ampliación de contrato que falta por concretarse es la del propio consejero delegado, aunque sobre ello precisó que está "tranquilo", pues "no hace falta hablar de ello tras ampliar por tres años a la dirección y al entrenador". "Después de un inicio que no fue fácil depositaron la confianza en mí y me siento como en mi casa y renovado", concluyó.

La confianza del club, pilar fundamental para crecer

"Estoy muy agradecido a la propiedad por su confianza y por esta renovación larga, es un premio al trabajo", explicó Germán Crespo tras una ampliación de contrato que confesó que fue uno de los días más importantes de su vida. Con contrato hasta 2026, lo que sigue buscando el granadino es "crecer con el Córdoba y llegar al fútbol profesional con esta afición y toda su masa social", porque "lo complicado no es llegar, sino mantenerse en la exigencia que tiene el club", añadió.

"Siempre me han trasmitido tranquilidad y confianza en mí, yo quería seguir en Córdoba por muchos años y vamos a seguir trabajando para seguir en la línea que estamos. A mí me gustaría, dentro de todos los récords conseguidos, ser el entrenador que más temporadas consecutivas consigue en este club", señaló un Crespo al que no le falta soñar, porque confesó entre risas que ojalá "ganar la Europa League". Pese a su ambicioso deseo, confesó que "el ascender es complicado tengas lo que tengas", pero que estar con el CCF en Primera División y cerca de la familia sería "una alegría".

Por su parte, el director deportivo también admitió que esta renovación es "un motivo de alegría y un orgullo" en este proyecto en el que siempre están "intentando mejorar" y "trabajando en el día a día" porque no se conforman con donde está el club ahora mismo. "Una renovación hasta 2026 es digna de agradecer porque es algo poco habitual en España. Son contratos amplios que suponen un apoyo que se quiere devolver con trabajo para cumplir los objetivos", subrayó Juanito.

El secretario técnico de la entidad, Raúl Cámara, también se mostró "agradecido por la confianza", tanto ahora que van bien las cosas como cuando las cosas iban mal el año del descenso. Además, recordó que tiene una "espina clavada como jugador" al no haber podido darle al Córdoba CF lo que le hubiese gustado. Ahora confesó que espera "devolvérsela con trabajo y humildad: Nos vamos a dejar la vida en que sea el comienzo de muchas más alegrías".