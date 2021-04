González Calvo asegura la continuidad de Infinity en el Córdoba CF: "Es un proyecto de muchos años"

El proyecto de Infinity en el Córdoba CF seguirá más allá de la categoría en la que milite el equipo el próximo curso. Así lo reiteró Javier González Calvo, el consejero delegado de la entidad, en la presentación de Germán Crespo, una ocasión que también aprovechó para señalar su decepción con el rendimiento de la plantilla, de la que desveló que ha tenido un coste de 3,8 millones en el presente curso.

González Calvo, que tuvo palabras de agradecimiento hacia Pablo Alfaro, explicó la tardanza en relevar al técnico por esa creencia de que el trabajo acabaría dando sus frutos. "No soy una persona que se dedique a hacer cambios, aunque llevemos cuatro entrenadores desde que llegamos. Considero que Pablo Alfaro era el adecuado para sacar este proyecto y el trabajo que estaba haciendo consideramos que nos podría sacar de esta. ¿Por qué ahora? Porque después de la semana que pasamos de reuniones con jugadores, con el cuerpo técnico, en un partido en el que eres mejor y ni aún así eres capaz de ganar, nada más acabar el partido hablé con la dirección deportiva y les dije que había que buscar un cambio. Ese cambio tenía que ser con gente del club, que saben la idiosincrasia que estamos creando en el club. No pensaba en contratar a gente de fuera porque esto lo tenemos que sacar la gente que estamos aquí", explicó.

Esa persona del club es un Germán Crespo al que, desveló, no se le ha puesto "ninguna exigencia". "Bastante tenemos con que haya aceptado la propuesta que le hemos hecho. Para nosotros es un orgullo que esté dispuesto a ponerse al frente en un momento como este. Eso significa valentía y apostar por lo que sabe. Solo le hemos pedido que sea fiel a sus principios", añadió González Calvo, que desveló que el técnico finalizará la temporada con el primer equipo pero incluso podría volver al filial si se alcanza la Primera RFEF y el segundo equipo sigue en competición, por lo que el futuro del granadino aún no está definido. "Ni siquiera hemos comentado esto. El contrato que hemos hecho es una cesión para que pudiera volver a disputar el play off con el filial si nos clasifica para la Primera RFEF. Ya habrá tiempo de hablar de eso, creo que Germán ha hecho un gran trabajo en el filial, se ha ganado la renovación en ese equipo y ahora vamos a pensar en estos tres partidos. Él tiene a su servicio a todo el club y no debe escatimar en nada, todo lo que necesite se lo vamos a dar. Ya habrá tiempo de hablar de contratos", apuntó González Calvo.

El consejero delegado del club sí quiso dejar claro que ni piensa dimitir ni el proyecto de Infinity tocará a su fin por un revés deportivo. "No he pensado dimitir, creo que los que se bajan del barco a medias… no me toca. Yo tengo unos responsables por encima, los propietarios, que son los que decidirán todo esto. Todo el consejo tenemos fuerzas y más ilusión que nunca. Venimos de una situación más complicada, ahora tenemos un problema en el primer equipo, pero cuando llegamos a este club la situación era más difícil porque no había nada. Estamos sujetos a lo que diga el propietario, pero en los momentos difíciles es cuando se encuentra a los profesionales. Si alguien cree que me voy a bajar del barco, está equivocado. Esto no es un proyecto de un año. Y luego será el propietario el que decidirá", avisó.

González Calvo insistió en que más allá de los resultados, miran a medio y largo plazo, por lo que el club tendrá estabilidad. "Esto es un proyecto de muchos años, en el que se tiene que trabajar a corto y a largo plazo. A corto plazo siempre miramos a la primera plantilla y este año hemos fracasado. Intentaremos adaptarnos a la realidad que tengamos, pero no vamos a ir a ningún sitio. Pondremos los medios, adaptados a las circunstancias, para poner a este club en el lugar que se merece. Las prisas no son buenas consejeras. Hemos fallado, pero no por eso hay que cambiarlo todo en un club que es muy grande. En el resto de áreas del club, que no tenían nada cuando entramos, se está viviendo un periodo de consolidación. Habrá que adaptarse a las circunstancias del primer equipo y el resto adaptarlo a las necesidades que tenga el club", expuso.

El gasto en plantilla y los escasos ingresos

Como ejemplo de la apuesta del fondo de inversión en el Córdoba CF, Javier González Calvo detalló el coste del primer equipo en el presente curso y los escasos ingresos que han podido generar, debido a la pandemia. "El esfuerzo económico de la propiedad está siendo importante. Solo hemos tenido ingresos por abonos y por contratos publicitarios, pero apenas han sido 650.000 euros de abonos, más unos dos millones de euros por contratos publicitarios y el resto lo cubren los propietarios. Solo la primera plantilla y el cuerpo técnico cuestan 3,8 millones de euros", desveló.

Precisamente por esa fuerte apuesta, reconoció su decepción con los futbolistas. "Claro que estoy decepcionado. Cuando llegaron al Córdoba, era gente que se merecía venir a jugar aquí y lo único que les pedíamos era que dieran lo mismo que con anterioridad habían dado en otros sitios. Para mí es una decepción importante y creo que incluso ellos están decepcionados consigo mismos. Pero bueno, ahora quedan tres partidos y vamos a intentar que si nuestro currículum ya está manchado por esta temporada, que no quede aún más manchado", pidió el consejero delegado.

Para buscar ese milagro deportivo que supondría alcanzar la Primera RFEF, González Calvo no escondió que quedan pocas opciones. "Lo tenemos muy complicado, pero por eso tenemos que mirar a los nueve puntos y luego esperar. Lo que no podemos hacer es no aspirar a ganar estos tres partidos. Muchas veces a los futbolistas no les puedes hablar de colores, de escudos ni de cordobesismo. Les tienes que hablar de lo suyo, que es lo que les interesa. Y en este momento la manera que tienen de salvar lo suyo es ganar los tres partidos. Después estaremos a expensas de lo que hagan la Balona y el Sevilla Atlético", reconoció.