Germán Crespo: "Estoy confiado en el equipo, pero sabemos de la dificultad del partido"

Con la mente puesta en el Mérida. "Es un partido crucial", remarcó Germán Crespo de cara al encuentro de este sábado del Córdoba CF ante el cuadro emeritense, cuarto clasificado, pero que aún no ha perdido lejos de su estadio. Con ganas de volver a la senda triunfal tras el tropiezo en Villanueva de la Serena, los blanquiverdes quieren dar un golpe encima de la mesa ante un rival que podrían dejar a 11 puntos con un partido menos -Mensajero, día 22 de diciembre-.

Tras la conquista de la Copa RFEF el pasado martes, Germán Crespo expuso que "el equipo está demostrando en el día a día las ganas que tiene de que llegue el siguiente partido". "Tuvimos un día de descanso tras la celebración de la Copa, pero desde ayer están con ganas de que llegue el partido del sábado porque al final donde nos va la vida es en la competición de Liga", comentó el técnico del Córdoba CF. Además, añadió que "el trabajo ayer y hoy ha sido muy bueno, aunque ayer fue 48 horas después de competir y la carga y la intensidad fue mínima".

Cuestionado por la derrota ante el Villanovense, Germán Crespo señaló que se mira "demasiado el resultado. Creo que hubo dos o tres acciones en la primera mitad, una de Simo y otra de Adrián Fuentes, que si nos ponemos por delante en el marcador hubiera sido un partido distinto y parecido al de Coria". "Enfrente tuvimos un rival que trabajó al 200% y es verdad que nosotros en la segunda mitad bajamos un poco, pero en los últimos minutos tuvimos opciones para empatar", apuntó.

"Es difícil mantener el ritmo que hemos tenido porque los rivales nos estudian, el cansancio del grupo, a pesar las rotaciones, es importante. Si venimos de partidos completos, al final vas a tener un partido que no te salen las cosas como en otros anteriores", remarcó Crespo. De ahí, "era importante adelantarte en el marcador y tuvieron la suerte ellos, y por eso parece que fue el peor partido", comentó.

En este sentido, Germán Crespo incidió en que hubo "si no partidos completos, partidos en los que no hemos estado acertados. El rival está ahí y al final cuando vamos a los campos y parece que tenemos que ganar 0-3, pero el rival te contrarresta lo que podamos dar". "Nosotros estamos sin tiempo de estudiar rivales, pero esto va muy rápido. Hace 48 horas hablamos del Guijuelo, de su forma de trabajar, y parece que tenemos que llegar y hacer buenos partidos. Esto conlleva mucho trabajo. Está claro que en pocos días no estamos tan acertados como en otros partidos", puntualizó el preparador granadino.

"He escuchado también que el partido del Villanovense lo perdemos porque pensamos en la Copa. Los jugadores están cambiando mucho y muchos sabían que no iban a jugar el siguiente. Ahora nos llega un Mérida, un partido de gran importancia porque de ganar le metemos 11 puntos con un partido menos", reconoció Germán Crespo.

Con sus habituales rotaciones, el técnico nazarí apuntó que habrá "jugadores que el otro día no tuvieron minutos" ante el Guijuelo. "Pensamos siempre en lo mejor y el partido de mañana nos va la vida por eso, por ser un rival directo", comentó. "Cuando comenté el otro día que era importante el partido siguiente, fuimos capaces de ganar, pero en otra competición diferente, y ahora hay que tratar de no tener dos errores seguidos en la liga", señaló.

Sobre el Mérida, Germán Crespo advirtió que es "un rival que está invicto fuera. Ahora mismo es el mejor rival fuera de casa y al final cuando tiene esos números es que está haciendo las cosas bien". "Si estuviera tan acertado en casa, estaría peleando con nosotros", por lo que será "un rival que vendrá motivado, que habrá valorado el cansancio y que competimos hace tres días a máxima intensidad". De hecho, reiteró que ante el cuadro extremeño saldrá "gente fresca, gente que no tuvieron minutos o tuvieron pocos minutos". "El gran rival del Córdoba CF es el propio Córdoba CF. Sabemos lo que nos jugamos y los 11 que saquemos saldrán metidos porque es un partido crucial", apuntó el técnico nazarí.

También recalcó que es "junto a nosotros el menos goleado". "Al principio de la temporada vemos la confección de la plantilla, sabíamos que es un equipo competitivo, con experiencia e individualmente tiene mucha calidad". En Villanueva de la Serena, Germán Crespo reconoció que cometieron "muchos errores en salida de balón estando abierto el equipo y esos errores ante el Mérida no lo podemos tener".

A pesar de los números del Mérida, "la gente que no tuvo minutos está deseando de que llegue el partido de mañana y dar una alegría a la afición. Estoy confiado en el equipo, pero sabemos de la dificultad del partido porque con pocas ocasiones están sacando buenos resultados fuera de casa", advirtió Germán Crespo sobre el potencial del cuadro emeritense.

Por último, volvió a alabar a la afición cordobesista: "Me lo espero todo después de lo que vi el otro día. Si la afición es capaz, con el día que hizo, de venir 14.000 espectadores, imagínate contra un Sevilla. Lo mejor que tenemos es la afición y es verdad que está cerca, pero ahora mismo el partido que nos interesa es el de mañana". "Y ya habrá tiempo de disfrutar y que la gente disfrute, no me extraña nada porque la afición del Córdoba es increíble", comentó Germán Crespo tras conocer el buen ritmo de entradas de cara a partido de la Copa del Rey.