Germán Crespo: "El resultado tenía que haber sido más amplio"

El Córdoba CF sigue imparable en esta 22-23, pues sumó su tercera victoria en Primera Federación en tan solo tres partidos disputados hasta la fecha después de pasar por encima del Celta B en territorio gallego (1-2). Un registro inmejorable que mantiene al cuadro blanquiverde líder del Grupo I tras haber hecho, tal y como señaló Germán Crespo en la rueda de prensa posterior al choque, "un partido muy completo" en el Municipal de Barreiro.

"Hemos salido muy bien, tanto en la primera parte como en la segunda, y hemos dominado por completo en cuento a la posesión y en cuanto a generar ocasiones. El resultado por ocasiones tenía que haber sido más amplio, pero esto del fútbol sabemos como es y si perdonas, puedes pagarlo", aseguró un entrenador del Córdoba que añadió que "esta vez no ha sido así" porque tenían "un resultado amplio" a su favor.

Y eso que en el tramo final del choque se les pudo complicar el triunfo cuando Lautaro en el 89' recortó distancias y puso a los suyos a un solo tanto del empate. "Salvo por esos últimos minutos en los que hemos encajado un gol evitable, en la segunda parte hemos generado para haber matado el partido mucho antes y al no ser así, corres el riesgo de que se te vayan los puntos en los últimos minutos", advirtió un Germán Crespo al que no le gustó ese tanto del rival que concedieron por un fallo "en las marcas individuales" en las que "hay que estar ahí" y no dejar al delantero celtiña "solo varios segundos dentro del área".

Eso sí, el entrenador blanquiverde destacó que no fue hasta ese tanto del Celta B en el 89' cuando el rival tuvo "el primer disparo de peligroso" de todo el choque. "Hemos leído muy bien el partido", aseguró el granadino como la clave para no conceder ocasiones de gol en su contra: "El otro día con el Fuenlabrada nos pasó igual en casa, pero no tuvimos tanto peligro y esta vez, en las transiciones defensa-ataque hemos estado muy bien. Además, en lo físico hemos aguantado bien y eso quiere decir mucho de estos jugadores, que le dan importancia también al juego defensivo", añadió Germán Crespo.

Sobre su plantilla, el granadino volvió a destacar a los que entran como suplentes, aunque en ocasiones puedan "equivocarse" porque "todo el que sale del banquillo quiere hacer su gol o generar su ocasión". Sin embargo, esta vez hizo hincapié en que "Adrián Fuentes nada más salir tuvo un tiro al palo; Antonio Casas, cuando iba a rematar solo, le ha metido el defensor la puntera; y De las Cuevas ha tenido otra", recordó.

Los errores del filial celeste

"Al final, lo que buscamos con los cambios es esa frescura que hace que consigamos los resultados que estamos teniendo, aunque hoy no la hemos metido", analizó Germán Crespo sobre las sustituciones realizadas ante el filial del Celta, un equipo sobre el que tuvo buenas palabras porque "hay que darle tiempo, pero es un equipo que propone e intenta sacar el balón desde atrás". Eso sí, admitió que "a veces comete errores" y eso lo habían "trabajado".

Y es que, el técnico granadino era conocedor de que "había posibilidad de un dibujo táctico distinto" en este encuentro porque "el otro día (ante el Alcorcón) jugaron con tres centrales, dos carrileros y los últimos minutos con línea de cuatro. Habíamos trabajado durante la última semana para esos dos posibles sistemas, pero en esta ocasión, los carriles no estaban tan altos", señaló Germán Crespo, que justificó ese estilo de juego del rival porque "reciben al líder, a un equipo que en las dos primeras jornadas había hecho siete goles y sabiendo que nuestros extremos son verticales ofensivamente".

Uno de los protagonistas del triunfo del Córdoba CF en casa del Celta B fue Kike Márquez, que brindó la asistencia del primer gol blanquiverde y marcó el segundo. Sobre el mediapunta extremeño, Germán Crespo destacó que "es un jugadores que está demostrando los ascensos que lleva en su trayectoria. A nosotros, cuando se nos puso a tiro, no lo pensamos. Son caprichos y por su trayectoria creo que debería haber jugador más temporada en Segunda División", alabó sobre el futbolista.