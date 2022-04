Germán Crespo sobre el Villanovense: "Es un partido que quiero ganar, le tengo bastantes ganas"

El Córdoba CF afronta con ganas el duelo de este sábado ante el Villanovense. Ganas por la importancia de los tres puntos en juego, que pueden dejar el ascenso a tiro de piedra, y por la motivación de ganar a un rival que es el único que ha superado a los blanquiverdes sobre el césped, con el añadido además de las situaciones extradeportivas que se dieron en la visita del CCF a Villanueva de la Serena.

Respecto al ascenso, Germán Crespo tiene claro que quiere que llegue cuanto antes y así lo reconoció en sala de prensa. "Ojalá llegue esta semana, pero lo primero que tenemos que hacer es ganar el partido nosotros. Nos gustaría ganar y luego lo que pueda pasar el domingo... estamos muy cerca, nos gustaría que llegue ya, pero haciendo las cosas bien va a llegar este domingo o el siguiente", apuntó el técnico.

Al granadino se le cuestionó por el sabor agridulce de no haber podido rematar este sábado en El Arcángel, algo que reconoció, pero a lo que quitó importancia: "Me gustaría que fuera este fin de semana. Ojalá hubiera podido ser esta semana y en sábado, pero es lo que hay y yo lo celebraré sea como sea. El ejemplo es el Recreativo, que subió sin competir y han hecho su fiesta. No es lo mismo que el título de la Copa RFEF, por cómo se disfrutó, pero es lo que hay y ojalá aunque no sea en casa podamos subir ya esta semana".

El duelo ante el Villanovense, además, está marcado en rojo por los jugadores y el cuerpo técnico del CCF, por los encontronazos del duelo de la primera vuelta y por el trato que recibieron los blanquiverdes en Villanueva de la Serena. "Fue un partido al que entramos bien, pero la intensidad que pusieron ellos hizo que fuésemos a menos durante los 90 minutos. Hubo circunstancias extradeportivas, en el descanso y demás, pero al final cuando el Córdoba CF va a esos campos todo el mundo le quiere ganar. Es un partido que quiero ganar, le tengo bastantes ganas", reconoció Crespo.

El técnico, además, no olvida que "es el único rival que te ha ganado en los 90 minutos, porque hasta el Sevilla nos ganó en la prórroga". "Es el único conjunto que nos ha ganado y poniéndonos las cosas difíciles, además creo que el comportamiento no fue el mejor de algunos miembros de su cuerpo técnico. Queremos ganarles por los tres puntos y porque es el equipo con el que nos jugamos el ser el menos goleado. Queremos serlo y eso pasa por que ellos encajen goles", añadió Germán, dejando entrever su ambición por conseguir todos los registros posibles.

La defensa, "cogida con pinzas"

Respecto a las ausencias que arrastra su equipo en defensa, el técnico reconoció que llegan "cogidos con pinzas" atrás. "No nos ha dado tiempo a trabajar una línea de tres, porque pensábamos que podríamos contar con Puga. Cambiar el sistema ahora, sin tener tampoco un carrilero claro... ha habido partidos en que hemos jugado con los centrales que saldrán y Gudelj se tendrá que adaptar al lateral izquierdo", expuso.

Entre esos defensas no estará de inicio José Alonso, aunque sí en la convocatoria. Y es que el técnico tiene claro que debe entrar en dinámica poco a poco. "Lleva tiempo parado y ha estado tres días con el grupo, en una semana corta que no hemos podido trabajar como nos gustaría, y le queda mucho para estar mínimo al 60%. En principio, aunque irá en convocatoria, no creo que esté para disputar minutos", reconoció.