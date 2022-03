Germán Crespo: "Es importante meterle presión al Cacereño"

El Córdoba CF volvió a ganar y está a un partido menos de alcanzar el esperado ascenso a Primera RFEF. Lo hizo ante el San Roque de Lepe (2-1) en un duelo en el que los blanquiverdes sufrieron y tuvieron que resolverlo en el tramo final gracias al tanto de Adrián Fuentes. El técnico cordobesista, Germán Crespo, ya era conocedor de la dificultad de cuadro onubense y de que, a estas alturas de temporada, "todos los equipos se juegan mucho", tal y como comentó en la rueda de prensa posterior al choque en El Arcángel.

"En la primera parte podríamos haber sentenciado el partido. Casas ha tenido muchas ocasiones y ellos no iban a cambiar su idea de juego con dos líneas, una de cinco y otra de cuatro, pese al gol al comienzo del partido", analizó el entrenador blanquiverde sobre el partido. "Si Antonio Casas hubiese tenido más confianza en su disparo, nos hubiésemos ido con un marcador más claro al descanso", añadió Germán Crespo, que incidió en la cantidad de ocasiones que tuvieron los suyos para "sentenciar antes el resultado".

La victoria ante el San Roque de Lepe es la decimotercera que logra en el feudo cordobesista el Córdoba CF esta temporada en la competición doméstica. Esa condición de invictos en El Arcángel, la definió Germán Crespo como "algo que dice mucho de la implicación de los jugadores". De hecho, precisó que, pese a que se quedaron con un futbolista menos tras la expulsión de Omar Perdomo en el 80', "pudieron sentenciar el encuentro".

"Se sufre, pero en estos tres últimos partidos todos se juegan mucho y nos ha faltado claridad en los últimos metros. Hemos tenido cuatro tiros al palo, pero estoy contento pese a sufrir porque hemos tenido el balón, cosa que en otros partidos no hemos hecho tan bien", continuó el entrenador del Córdoba CF, que sobre la expulsión del jugador canario, admitió que no la vio porque estaba protestando la cartulina amarilla que vio justo ante José Ruiz y que, como añadió, le molestó porque no es normal ver una tarjeta por tan poco a falta de diez minutos del final.

"Igual ha sido involuntaria, pero nos jugábamos mucho y es normal que nos calentemos", comentó Germán Crespo sobre la acción que dejó a su equipo con diez sobre el césped de El Arcángel. "Es una situación que no se nos ha presentado hasta ahora, pero Willy se ha adaptado a la banda derecha y a Julio Iglesias lo hemos sacado para que se metiese por dentro y nos durara el balón. Si Simo, en vez del palo la mete, hubiésemos sentenciado el partido", añadió sobre la expulsión, primera en liga del Córdoba esta temporada.

Esta victoria deja al Córdoba CF a doce puntos sobre su principal perseguidor, el Cacereño, que juega este domingo ante el Antequera (Príncipe Felipe, 12:00): "Es importante meterle esa presión, cosa que ha pasado otras semanas al revés porque han jugado ellos antes que nosotros. Si el Cacereño falla, sabe que se le complica mucho el tema", subrayó el entrenador, que precisó que deben centrarse en ellos mismos y no en otros.

Por último, Germán Crespo incidió en que quiere sacar "seis puntos de seis" de los dos partidos que tienen en El Arcángel seguidos. Los tres primeros los consiguió ante el San Roque, y el próximo es el miércoles ante el Tamaraceite (12:00): "Cuando nos dijeron que íbamos a jugar un miércoles por la mañana nos echamos las manos a la cabeza, pero el club lo hizo bien atrayendo a los colegios y puede ser una fiesta de la gente joven que viva el ambiente de El Arcángel", aseguró.