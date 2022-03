La pegada al rescate (2-1)

La pegada fue clave. El Córdoba CF sigue con su idilio en El Arcángel tras deshacerse de un batallador San Roque de Lepe. Los blanquiverdes tuvieron que pelear de nuevo para sacar los tres puntos adelante, pero al final lograron sacar un nuevo triunfo en casa. De las Cuevas y Adrián Fuentes marcaron los dos goles de un cuadro cordobesista que navega firme hacia el ascenso a Primera RFEF. Y quieren más. Pero paso a paso. Toca seguir quemando etapas. Y las alegrías siempre se saborean mejor cuando los tres puntos se suman al casillero.

Hasta cuatro cambios realizó Germán Crespo en el once inicial respecto al que puso en escena ante el Antequera. Antonio Casas, Toni Arranz, Gudelj y José Ruiz volvieron a la titularidad en detrimento de Willy Ledesma, Javi Flores, Visus y Simo. Todos suman en un vestuario unido. Y el inicio no pudo ser mejor. Ya sucedió en el anterior choque en casa ante el Mensajero.

No se había cumplido el segundo minuto de juego cuando el Córdoba CF ya mandaba. De las Cuevas metió un buen pase a Antonio Casas, pero el rambleño se topó con David Robador. Puga, atento, cazó el rechace y mandó el balón al palo derecho y a la tercera ocasión el balón le llegó al capitán De las Cuevas y éste sí atinó entre los tres palos. 1-0 y mejor imposible.

Con el San Roque de Lepe manteniendo su plan, los blanquiverdes dispusieron de las mejores ocasiones de gol de la primera mitad. Los onubenses, a los que le costó reponerse del duro varapalo inicial, intentaron ir dando pasos hacia adelante, pero los blanquiverdes, muy metidos, robaban para hacer daño al arco local. Seis minutos después del gol, Antonio Casas volvió a probar fortuna, pero de nuevo emergió la figura de Robador.

Tras un tímido disparo de Adrián Ruiz, que se marchó alto, el Córdoba CF mantuvo el control ante un voluntarioso cuadro onubense. Eso sí, las ocasiones siguieron siendo locales. Casas, tras un medido pase de Puga, probó con un disparo que salió ajustado al palo derecho de la portería de Robador. Los minutos pasaban y los de Germán Crespo no atinaban a poner tierra de por medio, lo que daba mucha vida a los leperos.

En la recta final de la primera mitad, de nuevo la tuvo Antonio Casas. El rambleño remató al palo izquierdo de la portería de Robador un gran centro desde la banda izquierda de Ekaitz Jiménez. No era el día del delantero cordobés, que lo intentó por activa y por pasiva. Incluso Carlos Puga lo probó con un disparo que se fue alto antes de encaminar a vestuarios. 1-0 y demasiada vida para un San Roque de Lepe que no inquietó a Carlos Marín en la primera mitad.

Tras el paso por los vestuarios, el San Roque de Lepe no tardó en darse una gran alegría. Una pérdida de Gudelj la aprovechó el cuadro onubense para nivelar el pleito. El excordobesista Iván Robles se topó con un imperial Carlos Marín, pero el rechace del meta almeriense lo mandó Tiago Cunha al fondo de la red. 1-1 y tocaba empezar de cero. Nuevo partido con casi toda la segunda mitad por delante.

Tras el 1-1, el Córdoba CF tuvo que ponerse el mono de faena. El San Roque de Lepe se atrincheró atrás y buscó la sorpresa a la contra. Ya tenía mucho recorrido el cuadro onubense ante los de Germán Crespo, que empezaron a tocar y tocar en busca de la mejor opción en ataque. Y la tuvo pronto. José Cruz mandó un cabezazo al larguero tras un saque de esquina de Miguel de las Cuevas.

Los blanquiverdes, con el aliento de la grada, siguieron a lo suyo. Carlos Marín era un espectador más. Germán Crespo movió el banquillo y dio entrada a Simo y Viedma para darle otro toque al ataque cordobesista. De las Cuevas lo probó de nuevo con un disparo desde fuera del área que hizo intervenir a David Robador. Los blanquiverdes buscaban el premio. Simo y Antonio Casas lo intentaron, pero fue Adrián Fuentes el que sí atinó para desatar la locura en El Arcángel. El madrileño cazó un buen centro de Antonio Casas.

Con el 2-1, Carlos Marín apareció para detener una falta lanzada por Camacho. Acto seguido, Germán Crespo dio entrada a Omar Perdomo y Willy Ledesma por De las Cuevas y Adrián Fuentes. Sin embargo, el canario duró poco en el verde del estadio ribereño. Sólo estuvo tres minutos en el campo tras ver la roja directa por un codazo a Becken. Con uno menos, tocaba remangarse en la recta final ante un San Roque de Lepe batallador. Y el partido se calentó en una acción a Simo, que el hispano-marroquí no toleró tampoco.

Tocaba tirar de cabeza ante un San Roque de Lepe que no inquietó en exceso a Carlos Marín. De hecho, Simo pudo cerrar el partido con el tercer tanto cordobesista, pero el hispano-marroquí se topó con la madera. Hubiera sido el gol de la tranquilidad. No pudo ser. A la desespera, los onubenses lo probaron con un disparo de Charaf tras un centro de Abeledo que el meta del Córdoba CF atajó en dos tiempos. Pausa y tranquilidad. No hubo más. El Córdoba CF sigue invicto en El Arcángel. Otra alegría más. Y ya van 13. El Tamaraceite, el miércoles a las 12:00, es el siguiente. El ascenso está más cerca gracias al liderazgo de los de Germán Crespo, que siguen quemando etapas.