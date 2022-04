Germán Crespo, a la afición del Córdoba CF: "El premio será para ellos"

Germán Crespo, técnico del Córdoba CF, pidió a los aficionados blanquiverdes que disfruten del duelo en Mérida y que lo hagan con la tranquilidad de que su equipo se dejará el alma para asegurar el ascenso a Primera RFEF, categoría que ya tocan con la yema de los dedos.

"Estamos a un pasito de conseguir el objetivo que nos propusimos al inicio de la temporada y con esa ilusión vamos a Mérida. Queremos ganar el partido para sumar tres nuevos puntos y, si no puede ser, al menos ese punto que nos falta", comentó el técnico granadino después del último entrenamiento de la semana.

Sobre la posibilidad de que el resultado del Cacereño permita al CCF ascender al descanso, Crespo prefiere centrar las energías en sacar un buen resultado ante el Mérida. "Lo único que pienso es en ganar el partido. Les he dicho a mis jugadores que no me gustaría conseguir el ascenso perdiendo. Es evidente que si nos llega un resultado que nos dé el campeonato, eso nos va a despistar un poco, pero para mí ganar es importante para seguir mejorando registros y lo mejor sería esperar al final de nuestro partido, que si se da el ascenso habrá mucho tiempo de celebrarlo", argumentó.

Para sumar ese punto o esa victoria ante el Mérida que serviría para ser equipo de Primera RFEF, Germán Crespo apuntó que apostarán por su filosofía, la misma que les ha llevado a ser el mejor equipo de la categoría: "Nosotros no tenemos que cambiar nada, tenemos que seguir con lo que nos ha ido bien en todos los partidos, ya sea en casa o fuera. Vamos a intentar conseguir todos los puntos que nos quedan en juego".

En referencia a la afición que se desplazará hasta Mérida para vivir la que puede ser una jornada histórica con el equipo, Crespo les invitó a que "disfruten". "Vamos a intentar darle en esta jornada lo que tanto tiempo llevan esperando y lo que nos propusimos al principio de temporada. El premio será sobre todo para ellos, que disfruten del partido porque nosotros nos vamos a dejar todo para que ellos disfruten de ese día", aseguró el granadino.