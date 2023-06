Germán Crespo, tras su salida del Córdoba CF: "A la propiedad le entraron los nervios"

Germán Crespo, a la espera de encontrar un nuevo destino en los banquillos del fútbol español, volvió a hablar de su salida del Córdoba CF. El técnico nazarí, que logró el ascenso a la tercera categoría del fútbol nacional con la entidad blanquiverde, reconoce que "la directiva me dijo que no me vía responsable de los resultados, pero a la propiedad le entraron los nervios ".

Tras conquistar la Copa RFEF y ascender a Primera RFEF, Germán Crespo fue destituido del Córdoba CF a falta de ocho encuentros para concluir la fase regular. El conjunto blanquiverde pasó de ser líder en el mes de diciembre a quedarse fuera de los puestos de play off de ascenso a Segunda División tras una racha de dos victorias, cinco empates y ocho derrotas, lo que le llevó a sumar 11 puntos de 45 posibles, siendo el peor equipo del Grupo I.

Actualmente, Germán Crespo, tras casi dos años al frente del primer equipo cordobesista, aguarda un banquillo en Primera RFEF, como indicó en el Ideal de Granada: "Desde que terminó mi etapa en Córdoba he estado viendo mucho fútbol, sobre todo de la categoría en la que estaba. Tuve una oferta para salir al extranjero, pero la gente que me conoce sabe que soy muy familiar y ahora que estoy en la rueda de Primera RFEF no me gustaría salir".

"Si no es en Primera RFEF, iré a Segunda RFEF o esperaré a coger algún equipo durante la temporada", añadió Germán Crespo sobre sus pretensiones de cara a esta próxima campaña. De momento, sigue a la espera de poder encontrar un destino en alguno de los conjuntos que aún no cerraron al jefe de su banquillo en la tercera categoría del fútbol nacional.

"Malacostumbramos a todo el mundo"

Sobre su etapa en el Córdoba CF, Crespo comentó que fue "una etapa muy bonita, que me llegó de la noche al día porque allí fue a entrenar a su filial y me encontré con el primer equipo con las cosas muy complicadas. Aún así, batimos todos los récords prácticamente, ganamos dos títulos y conseguimos un ascenso. Me quedo con eso, aunque acabase siendo un lastre para mí y mi cuerpo técnico porque malacostumbramos a todo el mundo, tanto a la afición como a los propietarios".

"Todo el mundo esperaba que volviéramos a subir, y por los números de la primer vuelta podríamos confiar en ello, pero dentro sabíamos que no eran reales porque ganamos muchos partidos que no merecimos", recuerda un Germán Crespo que apuntó también que "cuando estás en una racha positiva entra todo, pero sabíamos que nos iba a llegar una mala y terminó con nuestro cese. Teníamos un buen equipo, pero no como para esos números".

Renovado hasta 2026 por el buen arranque liguero del pasado curso, Germán Crespo indicó que "dentro sabíamos lo que podía pasar, y cuando renové fue porque el club quería un proyecto a largo plazo, así que no me lo esperaba aunque estuviéramos varias jornadas sin ganar. Cuando renové, había primas para acabar entre los ocho primeros; no como el curso anterior, que solo era por ser campeón".

"A la larga se vio que yo no era el problema"

También relató que "el club me transmitía que si no se subía este año sería al siguiente, pero la intención era hacer un proyecto ilusionante, y creo que la gente estaba ilusionada por lo que veía en el campo domingo a domingo". De hecho, reconoció que "la directiva me dijo que no me veía responsable de los resultados, pero a la propiedad le entraron los nervios y a la larga se vio que yo no era el problema sino que la plantilla tenía sus limitaciones".

Sobre Infinity, Germán Crespo apuntó que hizo "un viaje a Bahréin pero no llegué a conocer a las personas que hay detrás, solo a las intermediarias. Hay propiedades extranjeras que apuestan de verdad por los clubes, pero nosotros no tuvimos presupuesto como para reforzar al equipo de cara a un ascenso cuando fuimos a fichar y tuvimos bajas con las que no contábamos". "No pudimos firmar las opciones que nos habrían gustado y lo pagamos. Aún así, estoy completamente seguro de que el equipo habría entrado en play off con más tranquilidad", señaló el técnico nazarí.