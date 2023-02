Germán Crespo: "Jugando así pocos partidos vamos a perder"

El Córdoba CF sumó su cuarta derrota consecutiva de la temporada en El Arcángel ante un rival directo por el ascenso como es el Real Madrid Castilla (1-2). Un resultado muy doloroso para un conjunto blanquiverde que se encuentra en su peor momento de la temporada. Pese a ello, Germán Crespo sacó buenas sensaciones del choque, pues, tal y como señaló en la rueda de prensa posterior, "partidos como el que el Córdoba ha jugado solo va a perder este".

"No estamos teniendo suerte cuando se ponen las cosas mal. Jugando así pocos partidos vamos a perder", destacó el entrenador granadino, que hizo hincapié en que "la dificultad" de que llevarse la victoria estuvo en que se les puso el 0-2 en contra antes de la media hora de juego. Pese a la derrota, "no se le puede replicar nada al equipo", comentó. Y es que, Crespo se mostró contento con el rendimiento de los suyos, sobre todo por "la superioridad mostrada" al final del choque.

"Estamos donde no nos sale nada, pero haciendo las cosas así volveremos a sumar de tres en tres", añadió el entrenador del Córdoba CF, que hizo un análisis positivo de la derrota: "El primer gol es rápido y regalado porque llega de un segundo remate. El segundo también ha sido un regalo y te pones 0-2 con un rival que sabemos que es muy peligrosos a la contra. Pese a ello, el equipo tuvo ocasiones para hacer gol en la primera parte. En la segunda hemos ido en todo momento a por el empate y hemos tenido mucha superioridad".

De hecho, el granadino resaltó que, a diferencia de los últimos partidos ante el Celta B y el Sanse, el equipo volvió a generar ocasiones porque "todo es cosa de dinámicas" y destacó que los suyos tuvieron "cuatro o cinco ocasiones claras" como el larguero de Kike Márquez, el remate de cabeza de Diarra y el tiro cruzado de Juan Villar. "Lo más justo por las ocasiones generadas hubiese sido un empate", añadió convencido.

"He escuchado que el vestuario está dividido, pero los que han salido al campo han sumado y los que no, han animado a los compañeros desde el banquillo. Están jodidos porque se han hecho muchas cosas buenas y no se ha sumado nada. Nos hubiese gustado brindar a la afición un premio porque en todo momento ha estado animando, incluso después del partido han dado ese ánimo cuando más lo necesitábamos", explicó Germán Crespo.

Eso sí, el entrenador del Córdoba CF fue claro en que el objetivo del equipo es "estar en los puestos de arriba, asegurar el play off" y después "asegurar el primer puesto" si es posible. "Tenemos que poner los cinco sentidos en cambiar la dinámica y los resultados. Por la distancia que hay, nos tenemos que olvidar del primer puesto porque si no, nos equivocamos. Si hay una racha positiva, en un futuro corto podemos pelear por ese primer puesto", finalizó Crespo.