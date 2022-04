Javi Flores, la duda del Córdoba CF ante Las Palmas Atlético

El Córdoba CF, tras conquistar el ascenso en Mérida el pasado domingo, busca los mejores números en esta recta final del campeonato en el Grupo IV de Segunda RFEF, como así lo reflejó un ambicioso Germán Crespo tras el reconocimiento obtenido este viernes en el Ayuntamiento de la ciudad tras certificar el salto de categoría.

Sin arriesgar con jugadores tocados, Germán Crespo está pendiente del caso de Javi Flores. El de Fátima, que sí entrenó este viernes en la Ciudad Deportiva, se ausentó del acto programado por el club en el Ayuntamiento de la ciudad por ser contacto estrecho de varios familiares que dieron positivo en coronavirus. Aunque el jugador se encuentra bien y dio negativo en los primeros test, la entidad prefirió que no acudiese al consistorio cordobés.

De cara al compromiso del domingo ante Las Palmas Atlético, Germán Crespo reconoció que podría llegar al envite. "Tiene familiares con covid y hemos decidido que no venga aquí, aunque él sigue dando negativo. Tenemos que mirar por él y hoy o mañana le hace una nueva prueba el doctor y si diera positivo, no llegaría al domingo", comentó el preparador del Córdoba CF.

Con la duda final de Javi Flores, Germán Crespo tiene la baja confirmada de Miguel de las Cuevas. El alicantino, que fue cambiado al descanso en Mérida, se resintió "por como estaba el campo del sóleo", explicó el técnico nazarí. Junto al 10 cordobesista, tampoco estarán en la cita ante el filial de Las Palmas Ekaitz Jiménez ni Carlos Puga.

"Aunque nos juguemos puntos, hemos cumplido con el objetivo y preferimos no arriesgar", reconoció un Germán Crespo que tendrá que variar el once inicial respecto al de Mérida ante la ausencia de Miguel de las Cuevas y la duda de un Javi Flores que se resolverá antes del inicio de una cita ante un Las Palmas Atlético que lucha por no perder su plaza en esta Segunda RFEF.