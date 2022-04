Germán Crespo: "Queremos seguir sumando para entrar en la historia del Córdoba CF"

Con el objetivo conseguido y con el equipo de visitas institucionales durante la semana tras sellar el ascenso, el Córdoba CF prepara el encuentro de este domingo ante Las Palmas Atlético (El Arcángel, 12:00). Con ambición y con ganas de seguir sumando para entrar en la historia de la entidad blanquiverde, así lo dibujó Germán Crespo a la conclusión del tributo recibido en el Ayuntamiento por lograr el salto de categoría.

Sin distracciones, Germán Crespo comentó que están "pensando en el partido, pero después de conseguir un ascenso como el que hemos conseguido todos estos actos tenemos que tenerlos". Eso sí, "dentro del grupo estamos entrenando con la máxima ilusión de sacar los tres puntos porque nos hemos marcado un reto que ya sabéis desde hace mucho tiempo que es hacer pleno de puntos en casa y además esta semana podemos certificar ser campeones de Segunda RFEF", relató el técnico nazarí.

Con ganas de seguir sumando, Germán Crespo reconoció que "para mí son tres puntos importantes, igual de importantes que los de Mérida o Cacereño". "Estamos haciendo unos números increíbles y al final queremos entrar dentro de la historia del club por ser el equipo que más puntos suma", señaló el preparador cordobesista. Además, explicó que son "18 equipos, 34 partidos y queremos hacer los mejores números para estar en la historia de un club como es el Córdoba CF".

Entre los retos están también el ser el equipo más goleador y menos goleado, el técnico del Córdoba CF apuntó que "al final tenemos de mediocampo hacia adelante a jugadores con números importantes, pero ya he dicho que no quiero mirar lo individual si no lo colectivo". Incluso mandó un recado al vestuario: "El jugador que vaya buscando sus números lo mismo se equivoca y no va tener minutos los siguientes partidos". De este modo, reconoció que tienen "que seguir la línea que estamos teniendo, porque si cada jugador no mira por lo suyo, seguro que llegan goles o se van a generar para incrementar sus cifras".

Tras conseguir el objetivo, Germán Crespo descartó las rotaciones. De hecho, comentó que quiere "sacar el mejor once. El que crea que me va a dar lo mejor y que la gente que salga desde el banquillo salga para sumar", explicó. También apuntó que "primero queremos ganar el partido y segundo por respeto a jugadores y equipos que se juegan mucho contra Las Palmas Atlético". "Nada más que por respeto por esos equipos que luchan por sus objetivos, tenemos que hacer nuestro partido y quedarnos con la victoria", comentó el preparador del Córdoba CF.

Por otro lado, a pesar del cambio de entrenador en el filial de Las Palmas, Germán Crespo explicó que "hemos visto los últimos partidos. Si es verdad que, como todos los equipos, puede que cambien de sistema, pero hemos trabajado con los dos sistemas que pueden usar". "Como siempre nosotros dependiendo del sistema, haremos nuestro partido para depender de nosotros", valoró. De hecho, añadió que juegan "con la tranquilidad de que hemos cumplido el objetivo y ellos tendrán que venir a ganar y no le vale venir a meterse atrás".

Por último, también se acordó del envite del Córdoba B ante el Utrera, cita con la que se cierra la temporada regular en el Grupo X de Tercera RFEF. "Me hubiese gustado acompañar al equipo pero por desgracia es horario unificado y es por la mañana", explicó un técnico que les deseó "suerte" y cree hicieron "una temporada espectacular y sería justo premio el poder disputar el play off".