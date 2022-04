El Córdoba CF recibe el tributo por su ascenso en el Ayuntamiento de Córdoba

El Córdoba CF sigue recibiendo sus merecidos tributos por su ascenso a Primera RFEF. Tras el paso el jueves por la Diputación de Córdoba, los jugadores, cuerpo técnicos y presidente de la entidad blanquiverde acudieron este viernes a la recepción en el Ayuntamiento, donde estuvieron presentes el alcalde José María Bellido; el presidente del Imdeco, Manuel Torrejimeno; y también miembros de todos los partidos políticos de la corporación municipal.

Tras el entrenamiento de este viernes en la Ciudad Deportiva, penúltimo de preparación de cara al duelo del domingo con Las Palmas Atlético (El Arcángel, 12:00), el Córdoba CF acudió a la casa de los cordobeses, donde recibió el reconocimiento por su ascenso de categoría. Los agradecimientos se multiplicaron en un acto que acabó con todos los presentes en el balcón del consistorio cordobés para inmortalizar este momento.

No era la primera vez que iba el Córdoba CF al Ayuntamiento, ya que lo hizo anteriormente tras conquistar el pasado noviembre de 2021 el título de la Copa RFEF. Manuel Torrejimeno, presidente del Imdeco, fue el maestro de una ceremonia que se inició con sus palabras de agradecimiento: "Bienvenidos a la casa de todos los cordobeses. Os doy un gracias enorme y un gracias por hacer feliz a la afición del Córdoba. Hemos disfrutado mucho esta temporada y ojalá podamos enlazarla con la que viene y celebrar el ascenso a Segunda División".

Por su parte, Javier González Calvo, que pidió a todo el cuerpo técnico que se colocase junto a sus jugadores y no se quedasen al fondo del salón de plenos, dio las gracias por "invitarnos a la casa de los cordobeses". "Hemos llevado Córdoba en la camiseta en el primer año que patrocináis de manera directa y traemos dos títulos a la ciudad", por lo que "será bueno que sigamos", comentó.

"Me llena de orgullo como defendieron la camiseta de la manera que lo han hecho estos chicos y este cuerpo técnico durante este año. Nos llena de orgullo tener a gente como las que tenemos aquí presentes", apuntó un Javier González Calvo que además añadió que espera que "no tardemos mucho tiempo en volver a esta casa".

En ausencia de Javi Flores (por contacto estrecho de covid), Miguel de las Cuevas también tomó la palabra para dar las "gracias". "Aunque parezca fácil lo que se ha conseguido, no lo es. Es fruto de un gran trabajo desde el primer día", reconoció el capitán cordobesista. Además, reiteró las gracias por "el apoyo de este año". "El Córdoba ha vivido momentos complicados y que estéis aquí se valora más", apuntó el mediapunta alicantino. También señaló que "este año hemos venido dos veces y esperamos volver el próximo año. Eso significará de que siguen haciéndose las cosas bien".

Por último, José María Bellido fue el encargado de cerrar este tributo a la entidad blanquiverde. Tras nombrar a todos los miembros de la corporación municipal, el alcalde dijo que "esta recepción es de toda la ciudad". También bromeó cuando comentó que "en verano, cuando teníamos la presentación de las camisetas en El Arcángel, dije que esperaba que nos viéramos en Las Tendillas y no me equivoqué y no lo gafé".

"Fue una alegría desde el primer momento la temporada. La actitud, el juego y un gran ambiente que nos habéis permitido vivir. Nos habéis hecho disfrutar todo el año", reconoció. "En un año complicado, difícil, ya que el año pasado veníamos de una desilusión y la ciudad estaba en una encrucijada, habéis logrado que la ciudad se ilusione", comentó el alcalde de Córdoba.

"Todos los partidos han sido prácticamente victorias y esa sensación de desasosiego ha tornado en ilusión. Nosotros queremos daros las gracias, el apoyo de la ciudad lo tenéis y el Ayuntamiento está detrás", recalcó Bellido. Además, añadió que es el "primer año con patrocinio oficial y parece que es talismán porque al futsal tampoco le va mal". También "el año que viene será lucida esta camiseta por más territorios por España y no quedará más cerca", por lo que es "una oportunidad de conocer Córdoba por toda España".

También se acordó de una "afición maravillosa. Estuve en Mérida y los comentarios desde el palco del otro club y representantes políticos era como habéis hecho para que venga tanta afición. Es una de las mejores aficiones de España", apuntó José María Bellido que dio la "enhorabuena" y deseó "para el año que viene mucha suerte y estaremos apoyando a las buenas y a las malas, pero con el trabajo los resultados también vendrán", recalcó el alcalde de la ciudad.