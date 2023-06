Ekaitz Jiménez se despide del Córdoba CF: "Me sentía con fuerzas para volver a ayudar al club"

Ekaitz Jiménez ha tomado la iniciativa y ha anunciado por sí mismo su marcha del Córdoba CF. Ante la falta de noticias oficiales por parte de la entidad blanquiverde, el vasco utilizó las redes sociales para despedirse del club de El Arcángel y de los seguidores cordobesistas, una vez que la entidad ya le ha comunicado que no tendrá oferta de renovación, por lo que su vínculo con el club finalizará el próximo 30 de junio.

"Me siento orgulloso de haber podido vestir este escudo y de haber podido jugar en el equipo de una ciudad que me ha inspirado y motivado cada día. Siento que nuestros aminos se separan antes de lo que me hubiese gustado. Después de un último año tan complicado en lo deportivo y en lo personal, me sentía con fuerzas y capacitado para volver a ayudar al club a estar dónde tiene que estar. Pero me voy con la conciencia tranquila, porque siempre he dado el 200% por encima de todo", aseguró en su carta de despedida el lateral izquierdo vasco.

Ekaitz se mostró asimismo agradecido a "todos los compañeros" que ha tenido durante sus dos cursos como blanquiverde y también al Córdoba CF. También tuvo un recuerdo el guipuzcoano para los trabajadores de la entidad y, en especial, para Miguel Ángel Moriana, el que fue su sombra durante la larga convalecencia por su lesión de rodilla.

Y es que la etapa de Ekaitz Jiménez en el Córdoba ha estado marcada por esa lesión de rodilla que sufrió el 19 de marzo de 2022 y que le obligó a parar cuando se había hecho de manera indiscutible con el puesto de titular en el lateral izquierdo del conjunto blanquiverde. Hasta esa fecha, el zurdo había disputado 26 partidos con el conjunto blanquiverde. Después de ese día, y tras casi diez meses de convalecencia por la lesión, solo participó en seis encuentros más.

Ahora, a sus 27 años, Ekaitz Jiménez se despide del Córdoba pensando en buscar un nuevo destino en la Primera Federación, una categoría de la que no ha podido disfrutar en esta temporada, pero para la que ya mostró tener nivel. Eso sí, tendrá que hacerlo lejos de El Arcángel, tras la decisión del club blanquiverde de no contar con sus servicios más allá del 30 de junio.