Dragisa Gudelj: "El Córdoba CF es una oportunidad para crecer como jugador"

El Córdoba CF realizó este martes la presentación de Dragisa Gudelj, que ya pudo debutar con la elástica blanquiverde el pasado domingo en el duelo ante el Xerez DFC tras sustituir al lesionado José Alonso. El central neerlandés de origen serbio, que firma hasta el final de la presente temporada tras rescindir su contrato con el Cádiz B, llega a la entidad cordobesista "por su polivalencia", como destacó Juan Gutiérrez Juanito.

El director deportivo gaditano, que hizo balance de la actualidad del club, comentó que Gudelj, que llega con rodaje tras jugar 16 partidos con el filial cadista, que será el próximo rival de los blanquiverdes este próximo domingo (Ciudad Deportiva El Rosal, 16:00), tiene "experiencia internacional" tras seleccionado por Serbia en categorías inferiores. Además, jugó "en Holanda y Portugal y decimos hacer su contratación por el nivel que tiene, porque está al nivel que está demostrando el Córdoba CF y también por su polivalencia".

Por otro lado, también desveló Juanito que la mejor posición de Gudelj es "de central, pero lo vi el año pasado actuar de lateral izquierdo e hizo buenos partidos y también puede jugar de pivote". "Es un jugador zurdo, que es difícil de encontrar, y que es poderoso en los juegos aéreos. Además, nos da también mucho en el balón parado y tiene una gran pegada con la izquierda", señaló el gaditano. También señaló que es un "acuerdo satisfactorio hasta el final de temporada", ya que el club quiere "ver su evolución en el equipo para ver si podemos ampliar nuestro vínculo".

Por su parte, Gudelj reconoció que tenía "el recuerdo del partido que jugamos aquí con el Cádiz B contra el Córdoba". "Después tuve la oportunidad de firmar aquí y jugar en el Córdoba, que es un gran club y la afición es increíble. Es una oportunidad para mí de crecer como jugador", comentó el nuevo jugador cordobesista.

Aunque ya pudo debutar el domingo, Gudelj explicó que "desde el primer día cuando llegué al equipo, me sentí cómodo y los compañeros me ayudaron mucho. Es importante entrar así. Me siento muy bien y eso es lo importante". También apuntó que se siente más cómodo jugando "de central". "Es bueno tener más opciones de jugar en otras posiciones, puedo jugar de lateral y como pivote, pero me veo mejor en centro de la defensa", apuntó.

Por otro lado, cuestionado por si su hermano, el sevillista Nemanja Gudelj, le dio algún consejo, el 8 blanquiverde comentó que le ayuda "en casi todas las decisiones que tomo en mi carrera y ahora también. Él también jugó aquí y me dijo que la afición y el estadio dan muy buena energía, y eso se nota como jugador". "Cuando le hablé de la opción, me dijo que era un buen paso para mí, en mi carrera, porque es un club muy grande", señaló. Además, también explicó que "mi padre también jugó contra Córdoba y aquí la afición es importante. Todo es muy positivo y eso es una de las cosas que me llamó la atención".

"Me siento muy cómodo en estas primeras semanas"

Sobre el dorsal que lucirá en la camiseta, Gudelj señaló que era "el único número que estaba libre, pero es mi número de la suerte. Es una cosa especial". También comentó que ahora no mira más allá de final de temporada, por lo que se centra en "ayudar al equipo lo máximo posible". "Me siento muy cómodo en estas primeras semanas y estoy feliz de estar aquí", admitió.

De cara al compromiso del próximo domingo en el que se va a enfrentar a su exequipo, Gudelj señaló que "es un partido diferente porque juego contra mis excompañero". "Es un partido fuera de casa, en un campo con mucho viento, pero seguro que tenemos una gran oportunidad de conseguir de nuevo los tres puntos", comentó el central neerlandés de origen serbio.

Por otro lado, también habló de su debut, en el que tuvo que entrar a los 28 minutos de juego para sustituir a José Alonso. "Pasó muy rápido, fui a calentar y después de un minuto tuve que entrar. No estaba pensando mucho y me enfoqué en el partido y en dar el máximo", argumentó el nuevo jugador cordobesista tras estrenarse en El Arcángel.