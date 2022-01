Juanito: "No tenemos ninguna intención de fichar"

Juan Gutiérrez Juanito aprovechó la presentación de Dragisa Gudelj para repasar la actualidad del Córdoba CF en la última semana del cierre de mercado de invierno. El director deportivo se mostró contento por cómo están yendo las cosas e indicó que ahora mismo no tienen "intención" de incorporar a algún jugador más porque "no hay grandes opciones".

Sobre Dragisa Gudelj, Juanito comentó que la relación es hasta final de temporada y no hay cláusula para su continuidad. De hecho, señaló que necesitan "ver al jugador actuar y evidentemente pensando en el ascenso sabemos que las fichas que no son sub 23 están muy valoradas". "Tenemos que verlo actuar y si hace lo que pensamos que pueda hacer, hablaremos para una continuidad", apuntó.

También comentó que ahora mismo tienen que "ser cautelosos" porque los jugadores están rindiendo "a un gran nivel y tenemos que ir con pies de plomo". "Ahora mismo casi la totalidad de la plantilla está rindiendo a un nivel altísimo", reiteró el director deportivo del Córdoba CF.

El buen hacer del equipo de Germán Crespo en lo que va de temporada es un asunto que "no es nada fácil". "Todo se puede mejorar, pero tenemos que ver cómo se llega hasta el final de la temporada. Tenemos tranquilidad suficiente de que tenemos un gran equipo y tenemos que pensar bien en hacer las cosas para conseguir el ascenso", reconoció Juan Gutiérrez Juanito.

En la mesa está ya el inicio de las renovaciones de jugadores que están siendo básicos en los planes del Córdoba CF. En ese sentido, Simo y José Ruiz serán los primeros en cerrar su nuevo vínculo. A ellos les deben seguir Puga y Antonio Casas. "Todos están rindiendo a un gran nivel. Son jugadores que por edad, tanto a nosotros como al jugador, es importante que se sientan valorados y poder prorrogar su vinculación", señaló Juanito.

"En breve anunciaremos alguna renovación (Simo) y luego está el caso de José Ruiz. Hemos hablado con el jugador y estamos cerca de cerrarlo. Pero hay muchos casos más, vamos poco a poco porque todos tienen ya vinculación", indicó el gaditano. Además, añadió que "en el momento que acabe el periodo de fichajes, nos sentaremos en los que estamos interesados, que prácticamente son en todos". Eso sí, añadió que "el tema de la edad influye también mucho".

Sin intención de fichar: "No hay grandes opciones"

Cuestionado por si el Cordoba CF sigue abierto a más incorporaciones, Juanito admitió que "siempre dijimos que acudíamos a este mercado invernal sin urgencias. Si hacíamos algo era porque mejoraríamos. Y con Gudelj es así. Vimos problemas con los centrales y el lateral porque José Ruiz defiende bien, pero le costaba atacar con su pierna no natural". "Lo tuvimos claro con Dragisa porque nos aumentaba el nivel, pero pensar en hacer una incorporación más lo veo complicado", reconoció Juanito. Además, añadió que "no tenemos ninguna intención, no hay grandes opciones".

Con las fichas séniors agotadas, el Córdoba CF tiene la posibilidad de "la ficha de Meléndez como sub 23, pero no hay intención". "Si no sale nadie de la plantilla, no vemos opciones de superpoblar", admitió Juanito. Además, comentó que recibió "buenos ofrecimientos, pero no hay por dónde entrar y cambiar una pieza por otra no nos merece la pena porque estamos contentos con el plantel". Sobre si el club dará la baja federativa a Meléndez es un asunto que tienen "que valorar la situación y aún no hemos determinado nada".

También se permitió bromear en redes sociales tras vincular el buen momento del Córdoba CF con el del Betis. "No podemos comparar categorías. Hacer lo que está haciendo el Córdoba es difícil, a pesar de que fuera de casa no dimos un nivel tan excelente como en casa. Pero no sólo son los resultados, es el juego. El Córdoba enamora con su juego y disfrutas de buen fútbol. Cuando hemos jugado con equipos de superior categoría, demostramos nuestro nivel de juego y todo eso nos hace sentirnos orgullosos a la dirección deportiva, al cuerpo técnico y a todo el cordobesismo en general", comentó Juanito. Eso sí, "no por ello tenemos que desfallecer. El mensaje es de exigencia total. No se trata de batir récords sino de dar esa imagen que estamos dando. Esa es la línea continuista para el futuro del Córdoba CF", admitió el director deportivo cordobesista.

Con respecto a la posible opción de que salga algún jugador, Juanito explicó que "no hay ninguna predisposición de parte nuestra. La participación de todos es casi absoluta y de hecho saber una alineación de Germán es más difícil que acertar una quiniela". "La posibilidad de ascender es bonita para todos y a todos les beneficia", por lo que no piensan en el club "en que haya alguna baja de sorpresa", aunque estamos preparados "si eso ocurriese".

Sobre el stage de Bahréin, Juanito indicó que fue "totalmente positivo después de ver resultado ante el Xerez DFC". "Teníamos la duda por ser un viaje cansado, de horas de vuelo, de ser un sitio lejano… pero jugamos dos partidos para seguir con ritmo de competición, algo que se le notó al Xerez sin un mes sin competir", señaló. Además, admitió que fue "fantástica esa experiencia" porque tuvimos "más conexiones con la propiedad", con la que se pudo hablar de "un proyecto de presente y futuro". "Están contentos por cómo está pasando todo, pero queremos más y trabajaremos en esa línea", reconoció Juanito.