Don Benito, una salida que es sinónimo de victoria para el Córdoba CF

Al Córdoba CF no hay quien le frene esta temporada y lo demuestra cada jornada. A un ritmo altísimo impropio de una Segunda RFEF a la que quiere decir adiós cuanto antes, los de Germán Crespo están batiendo todos los registros de puntuación y de estadísticas, tanto de esta nueva categoría como de la propia historia blanquiverde. En esta temporada para el recuerdo, la entidad está demostrando que puede sobrepasar todas las adversidades posibles.

Uno de los contratiempos más comunes es que el propio cuadro califa está más que acostumbrado a jugar en escenarios donde el bagaje de resultados ha sido negativo a lo largo de su historia. De hecho, eso ocurría en la última salida que protagonizaron los de Germán Crespo ante el Cádiz B en la Ciudad Deportiva del Rosal, estadio que, antes el 0-4 logrado por el ciclón blanquiverde, habían visitado en dos ocasiones durante la extinguida Segunda B y solo sacaron un empate a uno y una derrota por 2-0 que justamente propició la llegada del técnico granadino al banquillo blanquiverde.

Esta vez los recuerdos no serán negativos. Todo lo contrario, porque los blanquiverdes visitan un estadio donde no solo no han perdido ningún partido, sino que, cada vez que han pasado por allí, han vuelto a Córdoba con una victoria bajo el brazo. Han sido tres las veces que el Córdoba CF se ha enfrentado ante el Don Benito en partido oficial en casa de los extremeños. De ellas, solo dos fueron en el estadio Vicente Sanz.

El actual feudo del conjunto donbenitense fue inaugurado en septiembre de 1957, por lo que el primer duelo entre el Don Benito y el Córdoba CF con los cordobeses como visitantes se disputó en el campo Las Albercas en abril de 1956, que terminó con una aplastante victoria de los blanquiverdes (0-5), que corresponde a una de las mayores rachas goleadoras de la historia del conjunto califal, que terminó ascendiendo esa temporada a Segunda División.

Ya en el Vicente Sanz, la entidad cordobesa ganó en la temporada 1988/1989. Aquel 5 de marzo, un doblete de Ricard fue suficiente para que los rojiblancos no pudieran hacer nada más que maquillar el marcador desde los once metros (1-2). Pasarían muchos años hasta que ambos equipos cruzaran sus caminos de nuevo en la categoría de bronce. Mucho más reciente y todavía en la memoria de los cordobesistas, el Córdoba CF visitó el feudo donbenitense el 1 de diciembre de 2019.

En aquel encuentro del Grupo IV de Segunda B, los blanquiverdes, a las órdenes de Raúl Agné, lograron vencer por la mínima gracias a un tanto de De las Cuevas en el minuto 80. Aquella temporada terminó en el mes de marzo por la inesperada llegada del covid y el Córdoba CF quedó quinto sin aspiraciones de ascenso. Fue un recuerdo amargo para una victoria que esta campaña parece que, en caso de que los blanquiverdes la lograran este domingo, sí que traerá la mejor de las recompensas a final de campaña.