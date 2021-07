Diego Domínguez se despide del Córdoba CF

Diego Domínguez, que debutó con el Córdoba CF gracias a su gran nivel demostrado en el filial cordobesista, no seguirá de blanquiverde. Era un secreto a voces. El delantero hispalense, que ha firmado para esta temporada con el Puertollano, equipo de Segunda RFEF, ha querido despedirse del cordobesismo a través de una carta en sus redes sociales.

Tras llegar el pasado verano para formar parte del segundo equipo cordobesista, Diego Domínguez, que fue de menos a más, se ganó su hueco en el Córdoba CF gracias a su buen hacer de cara a puerta en el inicio de este año. En sus 23 citas con el filial, el ex del Gerena anotó 16 goles. Además, disputó varios minutos en los dos partidos que jugó el primer equipo frente al filial cadista, al debutar en la Ciudad Deportiva El Rosal y jugar el último duelo en El Arcángel.

A sus 22 años, cumplirá 23 en octubre, Diego Domínguez se quedó fuera de los planes de la entidad blanquiverde. En su carta de despedida, el sevillano ha indicado que cuando llegó su objetivo era hacerse "un hueco en el primer equipo", un hecho que logró que "con esfuerzo y con trabajo". "Hoy me marcho con la tranquilidad de haberme dejado la piel en el campo y haber defendido el escudo como un cordobesista más", ha señalado el jugador hispalense.

"No quería que llegase este momento porque me hubiera gustado seguir vistiendo la blanquiverde y así aportar mi granito de arena para llevar al equipo a donde se merece, pero esa decisión no ha sido mía y aquí se separan nuestros caminos", ha comentado Diego Domínguez, al que Germán Crespo, en redes sociales, le deseó "suerte" de cara a esta temporada en el Puertollano.