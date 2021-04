Diego Domínguez, el goleador que llama a la puerta del primer equipo del Córdoba CF

Diego Domínguez llama con fuerza a las puertas del primer equipo del Córdoba CF. Con el aval de los 14 goles anotados durante lo que va de temporada, Pablo Alfaro ya cuenta en los entrenamientos con el ariete sevillano, que podría tener la oportunidad de debutar a las órdenes del técnico maño este próximo domingo en la Ciudad Deportiva El Rosal ante el Cádiz B (12:00).

Nacido en Sevilla, el 9 cordobesista, que tiene 22 años, se crió en la cantera del Real Betis. Tras militar en equipos de la provincia de Sevilla y Huelva, su último club fue el Gerena, donde anotó nueve goles. El pasado verano firmó por la entidad blanquiverde para formar parte del Córdoba B, club que compite en el Grupo X de Tercera División y que aspira a disputar el play off de ascenso a Segunda RFEF.

No arrancó nada bien su andadura en el conjunto cordobesista, ya que unas molestias físicas le impidieron completar a la perfección la pretemporada y le obligaron a parar. Con poca participación en las primeras jornadas, poco a poco se fue ganando su puesto en el Córdoba B por su trabajo y entrega sobre el césped. Eso sí, los goles tardaron en llegar. Sólo uno anotó en el tramo final de 2020, aunque todo cambió al inicio de este año. Ahí se convirtió en la gran referencia del filial blanquiverde.

Situado en la punta de lanza, aunque puede caer también a banda, el Pozoblanco fue el primero de los equipos de este 2021 que no pudo frenar el olfato del ariete sevillano. Anotando de forma consecutiva jornada a jornada, Diego Domínguez fue reclutado a mediados de febrero por Pablo Alfaro para unas sesiones de trabajo, aunque no fue citado para ningún encuentro. Tras su doblete de este pasado miércoles al Rota, el técnico maño vio la evolución del 9 cordobesista, que suma 14 goles esta campaña, y lo volvió a llamar a filas.

Tras disputar 20 partidos en el Córdoba B, repartidos en 1.398 minutos, su buen hacer ha hecho que esté llamando a la puerta del primer equipo. Y todo apunta a que estará en la Ciudad Deportiva El Rosal, donde el Córdoba se medirá este domingo al filial del Cádiz. "Soy una persona humilde, trabajadora, con muchas ganas y con mucha hambre", apuntó Diego Domínguez.

El delantero sevillano, en declaraciones al club, apuntó que "soy un tipo de delantero más asociativo, que le gusta caer a banda, que le gusta estar en contacto permanente con la pelota, que me gusta venir a recibir, darme la vuelta y estar siempre con la portería entre ceja y ceja para meter el mayor número de goles posible".

Ilusionado por estar a las órdenes de Pablo Alfaro, el ex del Gerena señaló que "como todo jugador de un filial siempre trabajas para subir al primer equipo y tener esa oportunidad, pero en la primera plantilla hay jugadores de nivel y de momento sigo trabajando, luchando y si me llega la oportunidad, intentaré aprovecharla. Y si consigo debutar, será una experiencia más que me llevo". Con trabajo y esfuerzo, todo llega. Y a Diego Domínguez le ha llegado su momento.