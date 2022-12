El Deportivo va con todo ante un Córdoba CF que es "muy bueno y juega muy bien al fútbol"

El Deportivo va con todo para plantar batalla este sábado al Córdoba CF (Riazor, 19:00). Óscar Cano, de este modo, puede contar con toda su plantilla, ya que Diego Villares y Borja Granero recibieron este viernes el alta médica y forman parte de la lista de 23 jugadores que ha facilitado la entidad coruñesa de cara al envite frente a los blanquiverdes.

Tras la última sesión de entrenamiento, Óscar Cano reconoció en sala de prensa que no ha notado "nada distinto respecto a otras semanas". "Desde que estoy aquí me he encontrado con una plantilla con una predisposición absoluta en lo que les planteamos", apuntó el técnico granadino. Además, añadió que tiene "un vestuario que se presta a trabajar duro y que es feliz haciéndolo".

Sobre la cita de este sábado, Cano señaló que "a la altura que estamos de la temporada decir que un partido tiene excesiva transcendencia, es mentirnos a nosotros mismos y tenéis la experiencia del año pasado". "Si es cierto que queremos acercarnos a ellos, porque acercarnos al Córdoba CF es acercarnos casi a la perfección", comentó el técnico deportivista.

Respecto al Córdoba CF, el preparador granadino reconoció que tiene "unos dígitos espectaculares, que solo ha perdido un partido, que no ha perdido como visitante, que tiene un juego espectacular y que compite a las mil maravillas". "No es un partido más, pero no es el partido que va a definir las aspiraciones del Deportivo", apuntó.

También fue claro al señalar que el Córdoba no cambiará su estilo de juego: "Para nada, porque les he visto en escenarios como el campo del Ferrol y el del Real Madrid Castilla, los vi in situ, y hubo dominio alterno, porque se enfrentaban a dos grandes equipos. Ellos no cambian su forma de ser y mal harían si lo hicieran porque es un equipo que se fundamenta en las posibilidades de expresión de sus futbolistas". "Es un equipo muy bueno y que juega muy bien al fútbol", por lo que espera "un partido entretenido y que genere emoción".

Sobre el conjunto cordobesista también apuntó que es "un equipo que es muy activo defendiendo y que viene a por ti muy rápido". Entre las grandes alabanzas hacia todo lo que rodea lo blanquiverde, destacó que si quieren sumar los tres puntos tendrán que hacer "muchas cosas bien". "Tendremos que atacarles constantemente, pero lo que hagamos tendremos que hacerlo rozando a la perfección porque a la mínima ellos lo aprovechan y te marcan gol", reconoció.

"Tienen habilidad, velocidad, pegada, lo tienen todo... Es un gran equipo y tendremos que poner mucha atención en muchas cosas, pero ellos también tendrán que poner mucha atención porque nosotros también somos un gran equipo", comentó un Óscar Cano que también indicó que "el Córdoba, además de buenos jugadores, tiene mucha confianza". "El otro día iban perdiendo en Badajoz y estábamos viendo el partido y la sensación que teníamos era que no iba a perder", apuntó.

Entre los halagos al Córdoba CF, Óscar Cano comentó que "cada vez que atacan, hacen oportunidad de gol y es una pasada el equipo". "Está bien trabajado el equipo por Germán y él sabe que jugadores tienen que estar en el campo", señaló el preparador de un Deportivo que está a siete puntos de los blanquiverdes, líderes y sin perder un duelo a domicilio.