El Deportivo - Córdoba CF, en la pizarra de Paco Jémez

El Córdoba CF visita este sábado al Deportivo de la Coruña (Riazor, 19:00). Dos equipos que conoce bien Paco Jémez, que atendió a el Día para dar las claves del próximo encuentro de los blanquiverdes, que buscan sumar su quinto triunfo consecutivo y dar un golpe encima de la mesa en casa de un rival directo por la primera plaza que otorga el ascenso directo al término de la fase regular en este Grupo I de Primera Federación.

El entrenador cordobés, que fue jugador de la casa blanquiverde y dirigió a la entidad cordobesista en dos etapas, reconoce que "posiblemente en esta categoría sea el mejor partido que se pueda ver". "Son dos equipos que tienen como claro objetivo el ascender, dos equipos con los mayores presupuestos de la categoría y dos equipos que van de la mano en muchas cosas", comentó.

"Los dos hace muy poquito estaban en Primera División y que, por circunstancias del fútbol y por malas gestiones, porque indudablemente en todo esto hay responsabilidades, se ven abocados a una categoría que nada tiene que ver ni con su historia, ni con su club, ni con su afición, ni con su ciudad, ni con nada", apuntó el preparador cordobés, que ha seguido a ambos conjuntos a lo largo de lo que va de campaña.

Sobre el Deportivo, conjunto al que también defendió en su carrera como jugador y con el que ganó una Copa del Rey y una Supercopa de España, Paco Jémez indicó que es "un equipo que indudablemente no está donde debería estar". "Creo que el sábado es una buena piedra de toque para ver la medida de los dos, la medida del Córdoba, que está demostrando ser el mejor de todo y por eso va primero", apuntó.

Para este importante compromiso, el Córdoba CF, según Paco Jémez, se va "a encontrar con un Deportivo que ha recuperado alguna posición en la tabla, pero que todavía está a mucha distancia". "Es un partido que para el CCF, lo veo así, es prácticamente asegurarse que el Deportivo no te alcance en todo el año", reconoció el técnico cordobés.

"La presión realmente la tiene el Deportivo"

"Si el Córdoba es capaz de ganar al Deportivo, va a meter tantos puntos por medio que va a ser casi imposible que el Dépor pueda optar a esa primera plaza, si no pasa nada raro", argumentó un Paco Jémez que cree que "la presión realmente la tiene el Deportivo y no el Córdoba, y creo que el CCF tiene que jugar ese partido con esa presión porque se va a encontrar un estadio lleno".

"Seguramente iré a ver el partido porque quiero ir a ver que hace cada uno de los equipos y porque en este tipo de encuentros se ve si un equipo tiene madera para ascender o no", reconoció el preparador cordobés sobre su presencia en la cita de este sábado en Riazor.

Sobre la situación de las dos entidades, Paco Jémez reconoce que "tanto el Deportivo como el Córdoba no tienen que estar donde están. El fútbol tiene situaciones que no controlas y que te llevan a lugares insospechados". No obstante, fue claro al indicar que "el Córdoba y el Deportivo estén en Primera RFEF es un asesinato deportivo, pero bueno es lo que hay y es dónde están".

"Indudablemente la dinámica del Córdoba es mejor. El año pasado ascendió de Segunda a Primera RFEF y este año pintan muy bien las cosas para ellos, van primeros y están demostrando ser el mejor equipo de la categoría", comentó Paco Jémez sobre el buen momento que atraviesa el conjunto cordobesista en estas dos últimas campañas.

Por otro lado, el Deportivo es "el tercer año que está en Primera RFEF y cuenta con el mayor presupuesto de la categoría con mucha diferencia, y no se sabe cuándo va a salir de este pozo". También comentó que ambos clubes tienen "muchas similitudes, pero en este caso si tuviera que apostar, no por ganar, si no por quién llega mejor a este partido es el Córdoba".

Por último, también destacó Paco Jémez que lo que más le llama la atención del Córdoba CF es "su consistencia como equipo". También mandó un mensaje a la afición cordobesista, a los que pide que sigan siendo "exigentes con el equipo y que sin su apoyo y su presencia sería imposible conseguir el ascenso".