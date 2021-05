De las Cuevas confía en que el Córdoba CF gane al Cádiz B y "se dé el otro resultado"

Nadie en el Córdoba CF arroja la toalla. La victoria ante la Balompédica Linense abrió la puerta a la esperanza de alcanzar la Primera RFEF, para evitar el desastre en una temporada ya calificada de fracaso, que puede terminar siendo mucho más grave el sábado si el equipo cae a la Segunda RFEF. Pero esa puerta abierta a mantenerse en la tercera categoría del fútbol español, con más de un 20% de opciones para el cuadro blanquiverde, es suficiente para que en el club y el vestuario se respire optimismo y esperanza hasta el último minuto del último partido.

Eso se lo ganó el Córdoba con un gran partido el pasado domingo en la Línea de la Concepción, un choque que Miguel de las Cuevas analizó en sala de prensa como fruto de la diferencia de ambición entre ambos conjuntos. "Era un partido de vida o muerte, solo nos valía ganar y el equipo salió enchufado desde que sabíamos que el Sevilla Atlético había empatado. Ellos tenían el objetivo cumplido y yo creo que no se notó el equipo que se jugaba algo y el que no", reconoció el alicantino.

Esos tres puntos hay que refrendarlos ahora con otros tres ante el Cádiz B, para entonces mirar hacia el partido del Sevilla Atlético, pero De las Cuevas tiene clara la prioridad. "Nosotros tenemos que ganar, que es lo que podemos controlar. Y luego confiamos en que se dé el otro resultado, que la Balona saque un buen resultado en Sevilla. Pero nosotros tenemos que hacer antes nuestro trabajo, sacar los siete puntos en estos tres últimos partidos y esperar".

El objetivo son esos tres puntos, sin importar el rival ni su condición de filial, algo que se le ha dado muy mal al Córdoba esta temporada. "Nosotros lo vemos como una final que hay que ganar, no pensamos en que sea un filial. Tenemos que demostrar quién se juega algo, superarlos en intensidad, ritmo de juego y experiencia", indicó De las Cuevas, que reconoció que estos días son de nerviosismo: "Cada uno lo que lleva como puede. Unos jugadores están más tranquilos y otros más nerviosos, pero cuando pita el árbitro el inicio del partido se te olvida todo y te centras en hacer tu partido".

Si finalmente el equipo consigue meterse en la Primera RFEF, De las Cuevas reconoció que resultará un alivio, pese al mal año en líneas general. "Ha sido un año complicado, el objetivo era otro, pero estamos vivos para intentar meternos en la Primera RFEF. Cuando estás abajo sufriendo y peleando por quedar entre los dos primeros, el equipo se merece un poco de alegría y de terminar el trabajo no satisfechos al 100%, pero sí con el orgullo de no estar en la Segunda RFEF", explicó el alicantino.

El mediapunta reconoció que no se podría hablar de ascenso, pero igualmente considera importante estar en esa categoría de nueva creación. "A lo mejor la palabra ascenso no es la mejor, pero es otra categoría. No sería un ascenso, sería mantenerse, pero es una categoría nueva, que no sabemos cómo funcionará. Pero después de cómo se ha dado el año, estaría bien al menos estar ahí", reconoció.

Una temporada corta en lo personal

Con la perspectiva del tiempo, De las Cuevas aseguró que los acontecimientos desde que se paró el curso anterior no han beneficiado en nada al Córdoba CF. "Yo creo que el año pasado salimos perjudicados. Los que nos quedamos quintos nos vimos muy perjudicados, porque no pudimos jugar el play off y los que estaban en descenso se libraron. Incluso hubo equipos de Tercera División que ascendieron sin jugar y ahora están para entrar en Segunda. Esta liga ha sido muy complicada, muy corta, y si empiezas bien tienes mucho ganado", expuso el alicantino, que no quiso mirar hacia atrás, aunque reconoció que fue "un palo gordo" quedarse a las primeras de cambio fuera del ascenso a Segunda División.

En este tramo final, en el que ha recuperado un buen nivel tras un año complicado y de lesiones, De las Cuevas siente que la temporada se le quedará corta. "A nivel personal, me encuentro muy bien y muy a gusto en el equipo, con mucha confianza. No quiero que se acabe esto porque me pilla en mi mejor momento, pero a ver si puedo hacer algún gol más el domingo. ¿La llegada de Germán? Se está viendo en los resultados, el equipo juega bien y él quiere mucha posesión, que para mi forma de jugar me va muy bien", reconoció el veterano mediaputa.