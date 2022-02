El Córdoba CF busca el guion perfecto para superar al San Fernando

El Córdoba CF, en un duelo desigual, quiere mostrar su poderío ante el colista San Fernando. Con las ideas claras, los blanquiverdes, que van con todo a Maspalomas, no quieren problemas ante un cuadro canario que marcha último del Grupo IV de Segunda RFEF. Con 40 puntos de distancia entre ambos conjuntos, el favorito debe demostrar su potencial ante los de Tino Déniz, que buscan dar la campanada del año ante los de Germán Crespo.

Con un guion claro, el Córdoba CF, líder intratable desde la primera jornada de Liga, visita al nuevo colista, un San Fernando que cayó al fondo de la tabla en la anterior jornada tras la victoria del Panadería Pulido ante el Vélez y perder su duelo en Lepe ante el San Roque. Tras 10 citas seguidas sin ganar, los de Maspalomas se agarran al factor campo para intentar una proeza.

Durante la semana, Germán Crespo se ha encargado de mandar un claro mensaje de ir con la máxima intensidad en cada acción y en cada encuentro. La relajación no debe aparecer en un Córdoba CF que retoma la competición tras no poder disputar su choque contra el Tamaraceite por varios casos positivos en covid en el plantel insular.

Con cinco victorias consecutivas, lo lógico este domingo es que llegue la sexta en la Ciudad Deportiva Maspalomas. Sin embargo, la lógica hay que trabajarla y pelearla durante los 90 minutos. Para ello, los cordobesistas cuentan con mimbres de sobra para salir vencedor. Con un once imprevisible, Germán Crespo cuenta de nuevo con la variante Simo.

Aunque lo bueno no se toca, el preparador granadino modificará de nuevo su once inicial. La entrada del hispano-marroquí se da por asegurada, por lo que Puga será el gran perjudicado de su regreso. Eso sí, habrá que ver si no hay más cambios en el resto de líneas. Gudelj, por ejemplo, compartió eje de la zaga con Visus, Bernardo y José Cruz en los últimos tres encuentros. Consolidado el ex del Cádiz B, ahora toca ver si hay nueva rotación o se apuesta por consolidar la defensa.

Por otro lado, Bernal y Javi Flores parecen que van un punto por encima del resto de opciones a ese doble pivote, aunque las alternativas pueden llegar en la línea de mediapuntas o en la punta de lanza, donde Willy y Antonio Casas pugnan por la titularidad jornada a jornada. Eso sí, el de Torremejía, desde el inicio del curso, llevó algo de ventaja.

Con todos enchufados y con ganas de seguir sumando puntos para cerrar el objetivo del ascenso lo antes posible, el Córdoba CF trabaja en sus retos semanales, lo que haga tener mucha hambre para el encuentro de esta jornada. Y aunque enfrente esté el colista, los blanquiverdes buscan su primera victoria en las Islas Canarias, donde se les escapó el triunfo en los tres envites disputados ante el Tamaraceite (1-1), Las Palmas Atlético (2-2) y el Mensajero (1-1). A ello se une que empató a cero en Ceuta, por lo que los de Germán Crespo nunca ganaron sobre césped artificial. De este modo, este domingo llega otra oportunidad de cambiar este guion.

Con cinco triunfos seguidos, los blanquiverdes buscan alargar la serie a seis compromisos, un hecho que aún no ha logrado en la competición liguera en lo que va de campeonato. Nuevo retos para un equipo que avanza con paso firme hacia el gran objetivo de este curso, un ascenso a Primera RFEF que se acerca domingo tras domingo. Con un partido menos, los cordobesistas, que tienen nueve puntos de renta sobre el Cacereño, no quieren problemas ante un San Fernando que empató a cero su último envite en casa ante el Antequera.

Líder contra colista, el gran goleador (57) con el que menos marca (12), un duelo desigual en el que el cuadro canario quiere dar la sorpresa. Sólo la falta de aclimatación al campo o una posible relajación son factores para que el Córdoba no saque los tres puntos de la Ciudad Deportiva Maspalomas. Con el apoyo de medio centenar de aficionados cordobesistas, los blanquiverdes buscan otra alegría para seguir sonriendo en un dulce camino.