El Córdoba CF sonríe y recupera efectivos antes de enfrentarse al Ceuta

Sonrisas, buen rollo y más efectivos. El Córdoba CF retomó los entrenamientos este miércoles con la vista puesta ya en el compromiso de este domingo ante el Ceuta (Alfonso Murube, 12:00). Iván Ania pudo contar con Carlos García, que completó la sesión al completo, y con un Recio que hizo gran parte de la misma y solo estuvo al margen en el tramo final. Más mimbres para el preparador ovetense, que recuperará también a Adilson Mendes tras cumplir su partido de sanción.

La única ausencia del entrenamiento fue la de Antonio Casas, que no estuvo en la Ciudad Deportiva por un proceso febril. No obstante, el club espera que el rambleño llegue a tiempo al duelo ante los ceutíes. Por su parte, al margen y sin hacer ningún tipo de ejercicio estuvo Mati Barboza por protocolo médico por el golpe sufrido en la cabeza que le obligó a ser sustituido al inicio de la segunda mitad en el choque ante el Atlético de Madrid B. No obstante, el central malagueño se encuentra bien y también estará disponible para el envite en el Alfonso Murube.

Ante la presencia de Juan Gutiérrez Juanito y Raúl Cámara, la otra novedad fue ver de nuevo en la Ciudad Deportiva a Adri Castellano. El defensa cordobés progresa en su puesta a punto y ya regresó a la instalación del Camino Carbonell. Eso sí, lo hizo al margen y junto al recuperador Eu Gavilán. Luego también le acompañó Recio en el tramo final del entrenamiento.

Sin fecha para su regreso, como así lo indicaron la semana pasada Antonio Fernández Monterrubio e Iván Ania, la presencia ya de nuevo en la Ciudad Deportiva de Adri Castellano es significativa. Ahora debe seguir ese proceso de recuperación para que pueda encontrar las mejores sensaciones posibles para poder entrar junto al resto de sus compañeros, un hecho que no se da desde que se retiró del entrenamiento del pasado 2 de enero.

Por otro lado, Iván Ania solo contó con la presencia de Óscar Jiménez y Álex López, mientras el resto de habituales del filial cordobesista entrenaban con Diego Caro para preparar el envite de este viernes ante el Conil (18:30). La presencia de más mimbres de la primera plantilla dio alas al de Oviedo, que ve como la enfermería empieza a vaciarse.

La victoria ante el Atlético de Madrid B y el hecho de estar terceros en la clasificación en el Grupo 2 de Primera RFEF -fue el único de los primeros ocho clasificados que sacó adelante su partido- posibilitan que se vean caras alegres y de muy buen rollo entre los componentes de la primera plantilla del Córdoba CF. Además, Carlos García ya entrenó con normalidad y apunta a estar en la convocatoria ante el Ceuta, lo que posibilita que después de varias jornadas el de Oviedo pueda contar con más mimbres para ele eje de la zaga al estar también disponibles Lapeña, Martínez y un Mati que se ha ganado el derecho de seguir pese al golpe sufrido en la cabeza el pasado domingo ante el filial rojiblanco y que le hizo ser remplazado al inicio de la segunda mitad.

Tras cinco jornadas sin conocer la derrota y con el ánimo elevado, el Córdoba CF se centra ya en un Ceuta que llega también cargado de moral tras sacar un valioso empate ante un Castellón que cedió sus primeros puntos en Castalia. Además, los ceutíes, que puntuaron en El Arcángel (3-3), buscan un triunfo que les sirve acercarse a una zona de play off de ascenso que tienen a siete puntos. De momento, están a 11 de los de Iván Ania, que marchan terceros tras los pasos del Castellón y del Ibiza.