El Córdoba CF recalcula su objetivo: el segundo puesto, un botín preciado a conservar

Una vez asumido el varapalo que supuso la derrota ante el Alcoyano y la victoria del Castellón que aleja ya de manera casi definitiva el ascenso directo, el Córdoba CF ya tiene en mente un reto que ahora mismo puede sonar a premio de consolación pero que a futuro puede acabar marcando diferencias en las eliminatorias por el ascenso. Los blanquiverdes se resignan a pelear por la segunda plaza para encarar el play off con las máximas garantías posibles y lo cierto es que esa segunda plaza puede suponer un botín muy valioso por diferentes motivos.

En las seis jornadas que restan para alcanzar el final de la competición, el Córdoba CF debe redirigir sus esfuerzos, limpiar la mente tras la decepción de su última derrota y calibrar la importancia de amarrar lo conseguida hasta la fecha para afrontar el momento decisivo del curso con una ventaja extra que concede el formato de la Primera Federación a los equipos que se quedan a las puertas del ascenso directo.

En primer lugar, cabe señalar que los equipos que logren finalizar la fase regular en ambos grupos de la Primera Federación en segunda posición contarán con la ventaja de disputar el partido de vuelta en casa en sus eliminatorias de ascenso. Un premio que se daría en el primer cruce y también en un hipotético segundo y que puede ayudar de manera determinante a dichos conjuntos a dar el salto de categoría, al tener de su lado el factor localía en el momento más decisivo.

Además, otra ventaja importante para que los hombres de Iván Ania no desdeñen la importancia de ser segundos es que, de conseguirlo, el Córdoba CF podría dar el salto de categoría posteriormente sin la necesidad de ganar un solo partido en el play off. ¿Cómo es posible ascender sin ganar? Pues porque el segundo clasificado de ambos grupos vería caer de su lado ambas eliminatorias si los dos encuentros terminan en empate. Las bases reguladoras de la Primera Federación así lo establecen: "Si a la conclusión del tiempo extra ambos equipos hubieran marcado el mismo número de goles o no se hubiera marcado ninguno, se proclamará vencedor al equipo que hubiese obtenido mejor posición en la fase regular".

De esta forma, en el escenario de finalizar la fase regular en segunda posición, al Córdoba CF le bastaría con no perder ninguno de sus hipotéticos cuatro partidos para conseguir el ansiado ascenso a Segunda División. Esa ventaja solo la tendrán los dos equipos que sean segundos tras la jornada 38.

¿Qué dice la historia?

Al tratarse la Primera Federación de una categoría de reciente creación, el bagaje histórico no es lo suficientemente amplio como para tener una muestra representativa de cara a valorar la importancia de finalizar en una posición o en otra antes de afrontar las eliminatorias por el ascenso.

En cualquier caso, en la dos únicas temporadas que se han completado previamente en esta categoría los precedentes refuerzan esa importancia de terminar la fase regular en segunda posición. Y es que en tres de los cuatro casos registrados en esos dos cursos acabó ascendiendo el segundo clasificado.

La muestra más evidente y fiel a la realidad que vivirá el Córdoba CF se dio el curso pasado. Con el Racing Ferrol y el Amorebieta como campeones de sus grupos, el Alcorcón y el Eldense tuvieron que buscar el ascenso por la vía del play off, habiendo finalizando en segunda posición. Pues bien, ambos lograron el objetivo del ascenso.

En la temporada 2021-22, hay que tomar los precedentes con pinzas, ya que aquel play off se disputó con eliminatorias a partido único y en una sede común. Bajo esas reglas, y con el Racing de Santander y el Andorra habiendo ascendido directamente, el Villarreal B sí logró imponer su condición de segundo clasificado y dar el salto de categoría. Por contra, el Deportivo de La Coruña rompió esa norma y cayó ante el Albacete, de manera dramática al hacerlo además en Riazor ante su afición.

Pese a esa excepción que marcó el equipo coruñés, queda patente que amarrar la segunda plaza puede ser fundamental para facilitar el camino hacia el ascenso. Es por ello que, pese a la decepción de ver marcharse al Castellón, el Córdoba CF debe hacer de tripas corazón para apretar los dientes y no dejar escapar el puesto de privilegio que todavía ostenta.