El Córdoba CF propone a Samu Delgado ocupar una ficha en el filial

El Córdoba CF sigue pendiente de culminar la plantilla de su filial, que el segundo fin de semana de septiembre arranca la competición oficial en Tercera RFEF. El club busca un último fichaje en ataque para el equipo de Diego Caro y, curiosamente, ese refuerzo puede estar en la casa. Y es que la entidad blanquiverde ha propuesto a Samu Delgado ocupar un sitio en el segundo equipo blanquiverde, con vista a que recupere sensaciones tras año y medio sin poder jugar debido a sus problemas físicos.

El extremo conquense se está ejercitando desde el arranque de la pretemporada con el primer equipo del Córdoba, a pesar de que su vinculación contractual con el club de El Arcángel finalizó el pasado 30 de junio. Pese a ello, la entidad le abrió las puertas a seguir trabajando con el grupo para ayudar al futbolista en su recuperación, de la que también se están encargando los médicos y fisioterapeutas del club.

Ahora, el jugador debe valorar si da el paso de enrolarse en el Córdoba B para coger sensaciones, con vistas a volver en un medio plazo a disfrutar del fútbol en una categoría más acorde a su nivel. En el club blanquiverde están convencidos de que Samu Delgado puede ser una aportación importante de experiencia y calidad para el filial, que este año parte con el reto de estar arriba en el Grupo X de Tercera RFEF y de pelear por el ascenso. Para el futbolista, además, jugar a las órdenes de Diego Caro sería un punto de partido prudente y positivo para comprobar si su físico le permite seguir desarrollando su carrera.

Con el mercado en Primera y Segunda RFEF a punto de cerrar, la decisión de jugar en el Córdoba B podría dilatarse incluso algo más en el tiempo, gracias a que en esta categoría el mercado se mantendrá abierto hasta finales del mes de enero.

En caso de aceptar ese ofrecimiento del club, Samu Delgado ocuparía la ficha que ha dejado libre José María Vicario, que finalmente no se incorporará al filial cordobesista. El joven delantero, con el que el club tenía un acuerdo para su fichaje, no jugará de blanquiverde al padecer una grave lesión de la que en el CCF no tenían constancia hasta antes de su incorporación al grupo.

Un calvario de lesiones

Hay que recordar que Samu Delgado no se viste de corto en un partido oficial desde diciembre de 2020, cuando disputó el último de los ocho partidos en los que pudo participar con el CCF antes de que las lesiones hicieran mella en su físico. Desde entonces, el futbolista ha estado en el dique seco temporada y media, finalizando su vínculo de dos años con el Córdoba sin apenas haber podido demostrar la calidad que le llevó a ser uno de los fichajes importantes en su día del conjunto cordobesista.

Ahora, la dirección deportiva abre la posibilidad de que sea Samu Delgado el que le dé a Diego Caro ese salto de calidad que necesita en ataque el segundo equipo. Será el futbolista el que en los próximas días tenga que tomar una decisión al respecto.