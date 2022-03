El Córdoba CF, pendiente de Javi Flores

A la espera de la Federación Española. El Córdoba CF presentó este jueves un escrito al Comité de Competición reconociendo su error en la alineación indebida de Javi Flores en la cita del pasado domingo ante el San Fernando en la Ciudad Deportiva Maspalomas y solicita que el capitán cordobesista pueda jugar ya este próximo domingo ante el Mensajero (El Arcángel, 12:00).

La entidad blanquiverde no quiere alargar en el tiempo una decisión que es de sobra conocida tras reconocer su error de alinear a Javi Flores el pasado domingo cuando estaba sancionado por ciclo de amonestaciones. De este modo, tras conocer el pasado miércoles que el Juez Único de Competición daba 10 días para incoar el expediente abierto por la alegación del San Fernando al acta del encuentro de la vigesimotercera jornada de Liga, el Córdoba CF quiere cerrar este capítulo cuanto antes y ha remitido este jueves un escrito a la RFEF.

En el documento presentado, el Córdoba CF reconoce su error y da la razón al San Fernando. De hecho, ha adjuntado el anexo al acta del encuentro disputado ante el Mensajero, donde Javi Flores vio la amarilla de la que no se percató la entidad cordobesista, y el comunicado realizado el pasado lunes tras conocer los hechos. De este modo, admite la situación sin realizar ningún tipo de alegación al escrito del San Fernando, al que da la razón en todo momento.

A la espera de la decisión final por parte de la RFEF, que en el club blanquiverde aguardan para que sea antes de la cita de este domingo ante el Mensajero, también ha solicitado el Córdoba CF en este escrito que se dé por cumplida la sanción de Javi Flores tras haber sido alineado ante el San Fernando, a pesar de estar sancionado.

Según lo establecido en el artículo 76 de la RFEF, Javi Flores podrá estar disponible para el encuentro ante el Mensajero en El Arcángel, ya que, como dice la norma, "se computará este encuentro para el cumplimiento de la sanción impuesta al jugador que intervino indebidamente". De este modo, Germán Crespo debe tener a su disposición al de Fátima, aunque el club aguarda a la decisión de la RFEF para tomar una postura final en este aspecto.

Pendiente de lo que pueda dictaminar el Comité de Competición, que debe ser la perdida del partido por 3-0 ante el San Fernando, el club quiere pasar página lo antes posible de esta situación y se centran en la cita de este domingo ante un Mensajero al alza, que acumula cuatro partidos seguidos sin perder. La mano de Josu Uribe empieza a notarse en un equipo canario que fuera de casa solo ha perdido tres envites de 11 compromisos disputados.

Germán Crespo, a la espera de la decisión final sobre Javi Flores, tiene mimbres de sobra para el centro del campo en caso de que no jugase el capitán blanquiverde. Toni Arranz, Viedma y Julio Iglesias son las alternativas del técnico granadino para que puedan jugar junto a Álex Bernal en el doble pivote de cara al duelo frente a los insulares, cita que no se quiere perder Ekaitz Jiménez. El vasco, de nuevo, estuvo apartado este jueves del resto del grupo durante la sesión de trabajo en El Arcángel. No obstante, se espera que pueda ser de la partida.