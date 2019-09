El Córdoba CF pasa al ataque

La deuda con Luis Oliver

Otro de los asuntos tratados por Enrique Rodríguez Zarza en su larga comparecencia fue la deuda del Córdoba con Luis Oliver, de la que dijo que el ex director general "sabe que no tiene derecho a reclamarla, porque a él le consta que los pagarés fueron renovados y ha obtenido remuneraciones económicas para satisfacer parte de la deuda que reclama". "Otra parte no, porque no se le va a pagar mientras yo esté en esta casa. Ni un solo euro que no le corresponda al Córdoba se le va a pagar a este señor. Tendrá que pasar por encima de mi cadáver", aseguró el abogado, que desveló que "el día que se fue del club se llevó 270.000 euros de la entidad por medio de Teo Brea, un trabajador de Oliver y sin autorización del presidente".