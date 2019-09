Después de intentar desacreditar todas y cada una de las afirmaciones que Magdalena Entrenas realizó hace unos días sobre la situación del Córdoba CF, Enrique Rodríguez Zarza ha respondido a las preguntas de los medios de comunicación sobre diversos asuntos que conciernen a la entidad.

El abogado granadino se ha mostrado contundente contra la anterior propiedad, anunciando una demanda próximamente contra Carlos González. Sin embargo, en varios de los temas espinosos que han sido públicos en los últimos días no ha profundizado más allá de que a él no le constan.

¿Cuándo se tiene pensado hacer una junta para cesar a Magdalena Entrenas como consejera?

Estamos en una situación muy interesante jurídicamente. Yo me divierto mucho en estos casos. El club va a denunciar a Magdalena por apropiación indebida y deslealtad profesional. Esto lo vamos a acometer cuando entre nuestro equipo jurídico aquí y nos pongamos al tanto. Pero es lo primero que se va a hacer para que restituya el libro de socios. Se le ha pedido que dimita por todos los medios, yo vuelvo a hacerlo aquí públicamente. Si con todo esto no dimite, el club hará una junta general cuando estime oportuno para cesarla como consejera. El Córdoba CF no tiene necesidad de convocar una junta porque Magdalena para nosotros es un mosquito. No nos preocupa nada esta señora. Si no quiere dimitir ya se la cesará en un momento oportuno.

Con respecto al consejo de administración tenemos un problema. Hay una persona que está revelando secretos profesionales y cualquier tipo de información que ella tenga la va a airear. No se va a convocar consejo para que siga aireando y cometiendo delitos. El Córdoba CF tiene un consejero delegado con unas potestades muy amplias. Magdalena debería saberlo porque fue ella la que participó en el nombramiento de esas facultades a Jesús León, que puede trabajar sin necesidad de convocar un consejo.

¿Cuál es la situación de Alfredo García Amado en el club?

Yo no lo conozco. Era un consejero que ya no está y no me consta ningún tipo de situación. Si no ha dimitido seguirá como consejero. El Córdoba CF no tiene ningún problema con Alfredo García Amado. Nos consta que ha tenido reuniones con Magdalena y nos consta que tiene una connivencia con ellos pero el club no va a emprender acciones legales contra él.

¿Qué va a hacer el club ante la deuda que reclama Oliver?

Vamos a presentar lo que se le ha abonado y lo que se le debe. No vamos a dar más información porque es una estrategia procesal que estamos desarrollando. Ya habrá constancia de lo que alega el club y porqué se opone al pago de esa deuda. Pero está reclamando una deuda que está en parte atendida y en otra renovada. Estoy convencido de que parte de ese dinero que reclama no va a haber que pagarlo y lo tendremos para contratar futbolistas y que el Córdoba vaya bien.

¿Tema las medidas anunciadas por Carlos González por el impago de los 4,5 millones de euros?

No me preocupa nada el planteamiento que pueda iniciar Carlos González. Si considera que tiene que reclamar ese impago, que se vaya a la justicia. Yo considero que este señor, en el momento que formalizó el contrato de compra-venta, sabedor de las tropelías que había cometido en el club, estableció una serie de cláusulas abusivas que se van a impugnar. Se le va a reclamar hasta el último euro que se ha llevado y los daños y perjuicios por la administración desleal que consideramos que se ha cometido.

¿Cuál es la situación financiera del club?

El Córdoba CF está trabajando para atender todas sus situaciones financieras. Va a intentar atenderlas todas y las que no pueda las intentará renegociar. Pero el trabajo que se va a hacer es para poner orden y sanear las cuentas. Vamos a subsanar todos los errores y deficiencias y a pelear hasta el último euro que le corresponda al Córdoba CF. El club tiene derechos de cobro impagados y se va a pelear por ellos.

¿Vendió el club el 15% de los derechos de Andrés Martín para poder inscribirse?

Es falso absolutamente. Es mentira y se demostrará donde sea oportuno. Esa operación en concreto es falso. A mí me consta que esa operación en concreto es falsa. Desde la presidencia se me ha manifestado que es falsa y está documentado así. Me consta que la situación que hubiera anteriormente es la que sigue existiendo. Si el club tenía el 15%, sigue siendo así.

Por qué se tardó entonces tanto en inscribir al equipo?

El Córdoba se ha inscrito en el plazo legal de la legislación con total normalidad. Otra cosa es que esta señora [por Magdalena Entrenas] se haya encargado de generar una situación irreal de alarma.

¿Cuándo se pondrá la querella que anuncia contra Carlos González? ¿Tema la posibilidad de que haya una administración judicial del club?

No temo por una administración judicial porque no me consta que nadie la haya pedido. Tendría que haberla pedido alguien y tendría que estar bastante acreditado. Es una medida que tendría que ser cautelar y no va a proceder. Lo descarto absolutamente. La querella contra Carlos González la vamos a anteponer lo antes posible, estamos trabajando en esto.

¿De quién es el Córdoba a día de hoy?

El Córdoba CF es de quién lo compró, de Jesús León. Es mentira que no se haya pagado. Hay cinco millones de euros pagados. Dice Magdalena Entrenas que Jesús León no ha puesto ni un euro. La que no ha puesto un euro es ella, Jesús León ha puesto cinco millones de euros. Además ha avalado el resto de los pagos. Yo no sé cómo está el concepto de tieso en España pero yo creo que no es un tieso.

Se ha dejado de pagar porque el que iba a cobrar está en una situación muy delicada, con grave riesgo de que antes de verse en prisión coja un avión y se vaya al Caribe. Para evitar que ese dinero se pierda se adoptarán las medidas oportunas. Pero pagarle a Carlos González para que se fugue al Caribe me parece que es una barbaridad. Mi recomendación personal a Jesús León es que no le pagara esta cantidad a un señor que ha cometido esos delitos y esas barbaridades en el club con esa desfachatez tan grande.

¿Su recomendación a Jesús León es consignar el dinero en el juzgado esos 4,5 millones de euros?

Podría ser perfectamente viable esa recomendación.

¿Es cierto que el club tuvo cercano un corte de luz en el estadio por parte de Endesa?

El tema de Endesa no me consta que sea cierto.

¿Qué le parecen las manifestaciones de Magdalena Entrenas cuando habló de que Jesús León se había apropiado de un millón de euros de las cuentas del club?

Si tiene constancia de eso tiene que ir a un juzgado y denunciarlo. Si tuvo conocimiento hace dos años y no lo ha denunciado, lo que tiene que hacer es ponerlo en conocimiento del juzgado, que es lo que yo haría.