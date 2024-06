El Córdoba CF se centra en el partido ante la Ponferradina: "Hay que ir pasito a pasito"

"El foco está puesto en el partido de Ponferrada". Antonio Fernández Monterrubio, en un acto que tuvo lugar en la Diputación de Córdoba y en el que se conmemoraba los ascensos de Cartagena del 99 y de Las Palmas de 2014, que este año cumplen 25 y 10 años, respectivamente, expuso que solo quieren pensar en el compromiso de este domingo en El Arcángel (20:15).

A pesar del triunfo en El Toralín del pasado domingo, el Córdoba CF solo mira al siguiente paso. "No queremos pensar en otra cosa que en el partido ante la Ponferradina", comentó Antonio Fernández Monterrubio. Además, añadió que es "consciente de la ilusión que se está generando y es normal y nos gusta, pero dentro del club tenemos los pies y el foco puesto en Ponferrada".

"Vamos a conmemorar el 25 aniversario del ascenso en Cartagena del 99, que me sigue sorprendiendo que sea el más celebrado del Córdoba porque es a Segunda División y porque hubo otro hace diez años a Primera en Las Palmas. Vamos a quedarnos con esa celebración y no vamos a celebrar todavía nada porque mis compañeros lo dan por fácil y no tiene nada de fácil", apuntó el CEO cordobesista.

Por otro lado, también señaló el consejero delegado del Córdoba CF que "si ganamos ese partido, porque el equipo siempre sale a ganar los partidos, después el fútbol nos pondrá a cada uno en nuestro sitio y ya pensaremos en el siguiente". Eso sí, dejó claro Antonio Fernández Monterrubio que les da "exactamente igual quién venga después", en alusión a si prefiere al Ibiza o al Barcelona Atlètic como el posible rival de la final del play off de ascenso".

"Somos el Córdoba CF y lo afrontaremos con la misma ilusión y humildad que nos ha llevado hasta aquí durante toda la temporada", comentó Antonio Fernández Monterrubio sobre el siguiente reto que tenga el club si se deshace primero de la Ponferradina. Además, como ya hizo la pasada semana en el Ayuntamiento de Córdoba, el consejero delegado volvió a reiterar que ahora "la única diferencia es que podemos mencionar que el ascenso no está prohibido".

Con el salto de categoría entre ceja y ceja ya, el CEO del Córdoba CF indicó que "lo vamos a pelear y lo vamos a luchar, pero hay que ir pasito a pasito". "Ojalá nos quedan tres partidos y podamos celebrar en Las Tendillas y dentro de diez años volvemos a conmemorar otro ascenso a Segunda División", expuso Antonio Fernández Monterrubio. "Tenemos que sentirnos orgullosos de la gente que logró estos dos ascensos que conmemoramos, estamos orgullosos de ellos y tenemos aquí al míster (Pepe Escalante) que de alguna forma representa a toda esa historia que lo ha conseguido", apuntó el consejero delegado blanquiverde.

Por último, señaló que "el domingo nos vemos y seguiremos luchando y peleando" por un ascenso a Segunda División, el gran reto de la entidad cordobesista desde que Infinity se hizo cargo del club. Tras cinco años alejado del fútbol profesional, el Córdoba CF está a tres pasos de retornar, pero antes debe deshacerse de la Ponferradina, al que vencieron los de Iván Ania en la ida de esta primera eliminatoria y al que deben dejar fuera para seguir hacia adelante con el sueño de volver a la categoría de plata.