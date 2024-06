La Ponferradina, contra el Córdoba CF y sus propias estadísticas: "Tenemos mucha ilusión"

Mientras el Córdoba CF opta por la prudencia y el máximo recelo hacia la Ponferradina en su preparación del partido de vuelta de la eliminatoria de semifinales del play off de ascenso a Segunda División, en el conjunto berciano tratan de armarse de ilusión y argumentos para quemar sus naves en El Arcángel en busca de una victoria que les permita dar la vuelta al cruce y seguir peleando por ese objetivo de volver al fútbol profesional. Una tarea compleja después del 0-1 de la ida en la que el equipo de Juanfran García no tendrá solo al Córdoba CF como escollo, pues también tendrá que luchar contra su propia naturaleza y sus estadísticas en el presente curso.

Y es que en la presente temporada, la Ponferradina solo ha ganado dos partidos como visitante por más de un gol de diferencia, justo lo que necesita en El Arcángel para no verse apeado de la carrera por el ascenso. El conjunto de la capital de El Bierzo ha mostrado muchísimos problemas durante toda la temporada para hacer gol, más si cabe lejos de El Toralín. No en vano, es el equipo entre los ocho que disputan las eliminatorias por el ascenso con peores registros en ataque, con solo 38 dianas en la fase regular. En el inicio del play off, también fue el único que se quedó sin ver portería.

La Ponferradina solo ha ganado dos partidos fuera por más de un gol

Los dos únicos precedentes a los que puede agarrarse la Ponferradina para soñar con pasar de ronda se produjeron en la primera vuelta del campeonato y cuando el equipo todavía estaba entrenado por Íñigo Vélez. Llegaron, además, ante rivales de la parte baja de la clasificación que, de hecho, han terminado perdiendo la categoría. En la jornada 11, la Ponfe asaltó el feudo del Teruel con solvencia (0-2), algo que repitió en la jornada 19 en su visita a la SD Logroñés (0-3). Esos dos triunfos son los únicos que le valdrían para salir el domingo con una sonrisa de El Arcángel, pues sus números globales como visitantes no son precisamente espectaculares: ocho victorias, siete empates y cuatro derrotas.

Las pobres cifras en ataque de la Ponferradina contrastan además con la solidez del Córdoba CF en su estadio. En El Arcángel, los blanquiverdes han cedido cuatro derrotas en el presente curso, pero siempre lo hicieron por la mínima, algo que les valdría para progresar en este play off de ascenso, por más que conllevase el sufrimiento de tener que jugar una prórroga. De hecho, en toda la temporada, solo en dos ocasiones el Córdoba CF ha perdido por más de un gol de diferencia. Lo hizo al principio de liga en San Fernando (3-1) y lo repitió ya cuando la competición afrontaba su tramo final ante el Recreativo Granada (3-0). Dos excepciones a la norma común de competitividad extrema que ha mostrado el equipo de Iván Ania en el presente curso.

Clavería destaca la ilusión de la Ponferradina

Con esas premisas como punto de partida, no son muchos los aficionados de la Ponferradina que creen en que su equipo remonte la eliminatoria ante el Córdoba CF. Una situación que, desde dentro del equipo berciano, tratan de obviar para cargarse de ilusión y moral antes de visitar El Arcángel. "Estamos tranquilos y con muchas ganas de jugar el partido del domingo. Es verdad que el resultado de la ida te puede hacer verlo más oscuro, pero la ilusión que tenemos es muy grande. Si no tenemos ilusión en ir a Córdoba y levantar aquello, con el estadio lleno... para mía es una situación preciosa. Si la gente no confía, más motivos nos darán para ir allí con todo el que confíe y darle la vuelta al resultado", aseguró este miércoles en la sala de prensa de El Toralín el mediocentro Clavería.

Cuestionado por los motivos para ser optimista, Clavería afirmó que "la ilusión es lo único que no se puede perder" y apeló a las "sensaciones que se vieron el otro día, que si somos positivos el equipo peleó de tú a tú y el partido se escapó por detalles". Por todo ello, el centrocampista aseguró que "nadie está pensando en las vacaciones" en la Ponferradina. "Tenemos que ser conscientes del marcador que llevamos de la ida, pero eso tampoco nos debe hacer perder la calma. Son 90 minutos y tenemos que ganar ese partido", resaltó el futbolista de una Ponferradina que trata de cargarse de argumentos para hacer frente al Córdoba CF.