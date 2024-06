Casas y el mensaje prudente del Córdoba CF: "Solo tenemos que mirar a la Ponferradina"

El Córdoba CF prepara ya con los cinco sentidos puestos el partido de este domingo ante la Ponferradina, un duelo en el que los blanquiverdes buscarán el refrendo al buen resultado con el que regresaron de El Toralín, para certificar así su pase a la final del play off por el ascenso a Segunda División. Un objetivo que en el club no dan ni mucho menos por hecho y ese mensaje de prudencia hasta superar por completo a la Ponferradina se extiende a todos los niveles de la entidad.

En el vestuario, Antonio Casas ha sido el encargado de verbalizarlo públicamente. "La eliminatoria sigue estando al 50%. Nos vamos a encontrar aquí a un rival muy duro en un partido que será difícil, pero ya estamos trabajando en ese partido y vamos a ir a pasar la eliminatoria para estar en la final", aseguró el delantero de La Rambla después del primer entrenamiento de la semana del equipo.

El Córdoba CF solo piensa en volver a ganar a la Ponferradina

Casas recela de un rival que necesitará un resultado abultado, ganando de mínimo dos goles en El Arcángel, para eliminar al Córdoba CF: "Esto es fútbol, resultados más raros habremos visto, así que tenemos que preparar el partido como el de ida, para salir a ganar como siempre hacemos. El mensaje sigue siendo el mismo, el equipo está tranquilo y con ilusión. El domingo vamos a volver a salir a ganar y a conseguir ese primer paso".

Cuestionado por cómo se prepara un partido en el que el rival sabe sí o sí que tiene que ganar, Casas explicó que "el trabajo es similar al de ida, aunque ahora ellos tienen el condicionante de tener que venir a por nosotros, porque van perdiendo la eliminatoria". "Hay que trabajar esos detalles, pero nosotros llegamos con la misma dinámica al partido y el objetivo sabemos todos cuál es", añadió el rambleño.

El Córdoba CF, ajeno al posible rival en la final del 'play off'

Casas destacó el apartado físico del equipo, una de las claves de la victoria en El Toralín de Ponferrada. "Puede afectar el factor play off y lo que nos estamos jugando. Son partidos muy importantes donde la adrenalina es máxima. No te hace falta motivación para jugarlos al 200%", aseguró.

Y, para reafirmar esa idea de que en el Córdoba CF nadie mira más allá del domingo, Antonio Casas no quiso pronunciarse ni tan siquiera reconocer si estará pendiente del partido del sábado entre el Barcelona Atlètic y el Ibiza, cruce del que saldría el rival en una hipotética final por el ascenso. "No hay ni que mirar al posible rival, si al final no pasas tu eliminatoria, el lunes estás en tu casa. Hay que mirar al domingo, ganar y, una vez que lo hagamos, ya miraremos al rival que toca y lo analizaremos. Ahora mismo solo tenemos que mirar a la Ponferradina y al domingo a las 20:15", reiteró Casas. El mensaje de prudencia en el Córdoba CF está claro y ha calado por completo en todos los estamentos del club.